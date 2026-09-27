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Care este decizia lui Gică Hagi în legătură cu Ianis. La ce întrebare în legătură cu fiul său nu a vrut să răspundă selecționerul

Data publicării:
Gică Hagi
Foto: Profimedia
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După valul de critici în urma jocului cu Suedia, Gică Hagi (61 de ani) a anunțat că Ianis Hagi (27 de ani) va rămâne căpitanul naționalei României.

După prestația mai puțin convingătoare a mijlocașului de la Alanyaspor din meciul cu Suedia, pierdut 1-2, au existat voci care au contestat faptul că Ianis Hagi poartă banderola de căpitan la echipa națională. Inclusiv faptul că mijlocașul ofensiv a jucat a stârnit reacții negative, având în vedere că Ianis Hagi evoluase sporadic la echipa de club înainte de acțiunea primei reprezentative.

Înainte de meciul cu Bosnia, Gică Hagi a fost întrebat dacă Ianis va purta în continuare banderola de căpitan și răspunsul a fost afirmativ.

„Va rămâne Ianis Hagi căpitan și la următoarele meciuri? Dacă puteți să ne explicați raționamentele, că toată lumea a discutat în legătură cu Ianis și banderola”, a fost întrebat Gică Hagi, într-un interviu pentru Digi Sport înainte de România - Bosnia.

„Ianis e unul dintre căpitani, alături de Stanciu, de Răzvan Marin și al patrulea e Drăgușin, care e din generația mai nouă. Ei sunt căpitani”, a fost răspunsul lui Gică Hagi.

„Ianis a fost ales de vestiar sau de către dumneavoastră?”, a mai fost întrebat Gică Hagi.

„A fost ales de toată lumea, înaintea mea”, a punctat Gică Hagi.

Gică Hagi a fost întrebat și despre evoluția lui Ianis Hagi din Suedia, dar nu a vrut să răspundă.

„Sunt înaintea unui meci, nu vorbesc despre jucători individual. Eu trebuie să vorbesc despre meciul cu Bosnia, nu despre un jucător individual. Presa poate să vorbească”, a transmis Gică Hagi.

Editor : Sebastian Eduard

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