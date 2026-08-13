Cât ar putea câștiga David Popovici după ce a cucerit aurul european la 100 m liber

David Popovici (21 de ani) a cucerit medalia de aur în proba de 100 metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris și a stabilit un nou record al competiției.

Campionul nostru a încheiat cursa în 46,56 secunde și l-a depășit pe rusul Egor Kornev (46,74).

Este pentru a treia oară consecutiv când Popovici cucerește aurul european la 100 m liber, după Roma 2022 și Belgrad 2024, scrie DigiSport.

Pentru rezultatul obținut la Paris, Popovici, cel mai important sportiv român al momentului, va fi recompensat de stat prin Agenția Națională pentru Sport cu 14.000 de euro. Suma se poate dubla, notează as.ro, pentru că președintele ANS poate suplimenta premiul cu încă 14.000 de euro, pentru cucerirea unui titlu european într-o probă olimpică.

De asemenea, fiind legitimat la Dinamo, înotătorul poate încasa din partea clubului până la 50% din suma acordată de ANS, încă 7.000 de euro. Totalul ar putea fi de 35.000 de euro.

În plus, David Popovici va mai concura și la 200 m liber, proba lui preferată, unde e favorit să mai cucerească un aur european.

Editor : S.S.