Ce a spus Gică Hagi după ce Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis

Gică Hagi a împlinit 60 de ani și a susținut o conferință de presă în care a anunțat lansarea unei cărți autobiografice, „Hagi - Drumul meu”. Printre multe altele, Gică Hagi a vorbit și despre retragerea Simonei Halep, relatează Digi Sport.

„Simo e o mare sportivă, mă bucur că e din Constanța. Vine și momentul ăsta, și nu e ușor să spui că nu mai poți să te antrenezi. În continuare, trebuie să o întrebați pe Simo ce vrea să facă, ar fi ideal să fie două academii: una de tenis și una de fotbal. Am demonstrat că suntem buni, probabil că și la tenis avem nevoie de asta”, a spus Gică Hagi.

Halep, discurs de retragere la Cluj: Nu vreau să plâng

Simona Halep a vorbit despre retragere, marți seara, la Cluj-Napoca, subliniind că ea ca să fie competitivă trebuie să dea mult mai mult, iar „în momentul ăsta nu se mai poate”, deşi „niciodată nu poţi şti ce îţi rezervă viaţa”.

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţă, dar este un „La Revedere” din tenis, aici la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca.

