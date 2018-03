Ce scrie presa internațională despre victoria cu emoții a Simonei Halep

Simona Halep s-a calificat în optimile turneului Indian Wells, după o victorie dificilă, în trei seturi (1-6, 7-6, 6-2), în fața Carolinei Dolehide, o sportivă de numai 19 ani, din SUA, aflată pe locul 165 WTA.

FOTO: Guliver/Getty Images

Simona, care vine după o pauză de aproape trei săptămâni, în care s-a recuperat după accidentarea suferită la Australian Open, a câștigat la limită partida care a durat două ore și cinci minute.

Presa internațională scrie despre victoria numărului 1 mondial în contextul în care nume mari au fost eliminate neașteptat din competiție(Detalii aici), de către adversare mult mai slab clasate.

„Simona Halep a supraviețuit unei sperieturi și a ajuns în al patrulea tur la Indian Wells, însă campioana de la French Open, Jelena Ostapenko, a fost înfrântă. Halep a cedat primul set în fața americancei de 19 ani Caroline Dolehide, numărul 165 WTA, dar a câștigat partida”, scrie BBC News.

„Simona Halep evită la limită să fie eliminată în turul 3 la Indian Wells și a apelat la resurse nebănuite pentru a câștiga în trei seturi”, scrie și Sky Sports.

„Raliu în forță al Simonei Halep pentru a repeta performanța din 2015, când a câștigat trofeul la Indian Wells. - Cred că, în cele din urmă, am fost mai puternică pe picioare decât ea. Și am închis punctele atunci când a trebuit. Sunt foarte, foarte fericită pentru această victorie. A fost una grea. Nu m-am dat bătută, ceea ce este cel mai important lucru. Nu am crezut nicio secundă că voi pierde meciul - a declarat Halep, la finalul partidei. În ciuda faptului că este prima în clasamentul WTA, Simona Halep încă mai caută prima sa victorie într-un turneu de Grand Slam. Dar cu victoria împotriva lui Dolehide, Halep poate rămâne lider mondial, în condițiile în care Wozniacki nu ar câștiga titlul”, scrie Times of India.

„Simona și-a impus autoritatea încet, dar sigur, după ce a câștigat tie break-ul din al doilea set și a epuizat-o încet pe Dolehide, pentru a-și asigura victoria”, scrie și Euronews.