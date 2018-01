Ce scrie presa internațională despre victoria Simonei Halep: „S-a dovedit prea experimentată pentru steaua în ascensiune a Japoniei”

Numărul 1 mondial Simona Halep este în sferturile de finală de la Australian Open, pentru a treia oară, după o victorie în două seturi în fața lui Naomi Osaka. Presa internațională laudă jocul româncei, observând faptul că Simona nu a avut o adversară ușoară, în ciuda scorului cu care a câștigat partida.

„Jucătoarea japoneză, care participă pentru prima dată în carieră la un turneu de Grand Slam, nu a bătut-o niciodată pe Halep, dar a dus meciurile trecute în trei seturi. Primul set a arătat pericolul reprezentat de sportiva în vârstă de 20 de ani. Puterea loviturilor lui Osaka este cunoscută, iar aceasta nu i-a împiedicat schimbările rapide de direcție.

Însă numărul 1 mondial, care nu a arătat să se resimtă după maratonul de 3 ore și 47 de minute contra lui Lauren Davis, a fost la cel mai înalt nivel în timpul punctelor importante, reușind să câștige cinci puncte de break, într-un game crucial, la 2-3 în primul set în favoarea lui Osaka.

După ce s-a întărit mental în primul set, Halep a început să pună presiune în setul al doilea. Menținând înălțimea și adâncimea loviturilor sale cu consistență, sportiva în vârstă de 26 de ani a răspuns ritmului impus de Osaka și l-a folosit pentru a obține lovituri câștigătoare proprii. Halep a înăbușit cu succes jocul adversarei, care a început să comită erori sub presiune”, scrie site-ul WTA.

"Favorita principală s-a refăcut după meciul din turul al treilea care a durat apropae patru ore pentru a o învinge pe Naomi Osaka şi atinge sferturile de finală ale Australian Open (...) Halep nu a arătat semne ale accidentării suferite la gleznă, în primul tur (...) Rezolvarea rapidă a impresionantei Osaka - jucătoarea de 20 de ani care o învinsese pe speranţa australienilor Ash Barty în turul precedent - în doar o oră şi 19 minute, era exact ce avea nevoie numărul 1 mondial. Abilităţile defensive al lui Halep au tocit puterea lui Osaka şi românca a închis partida cu doar cinci erori în setul secund, fructificând toate cele trei mingi de break care i-au ieşit în cale", a scris BBC.

"Halep n-a trenat în faţa lui Naomi Osaka", a titrat lequipe.fr, care a adăugat că "după maratonul din turul al treilea, numărul 1 mondial a dominat-o uşor pe Naomi Osaka, reuşind calificarea în sferturile competiţiei".

"Meciul ei alungit din turul precedent a fost digerat. La două zile după ce a fost la un punct de eliminare, Simona Halep a avut o întâlnire mult mai liniştită, în faţa lui Naomi Osaka", a mai scris publicaţia citată.

Și Australian Open a vorbit la superlativ despre jocul Simonei Halep.

„Simona Halep s-a dovedit a fi prea experimentată pentru steaua în ascensiune a Japoniei, Naomi Osaka. Scorul nu a reflectat însă lupta care s-a dat pe teren, după ce românca a avut parte de un adevărat duel cu sportiva de 20 de ani. Halep încearcă să câștige primul său titlu de Grand Slam și a arătat rezistența sa obișnuită pe teren când a salvat patru puncte de break, într-un game intens, la scorul de 2-3 pentru Osaka. A început apoi să se hrănească cu greșelile lui Osaka și a făcut break de două ori, pe măsură ce furtuna aflată de partea cealaltă a terenului a început să se spulbere”, scrie Reuters.

"A fost un meci extraordinar (n.r. - cu Naomi Osaka). Am jucat bine al doilea meci pe care l-am disputat pe arena Margaret Court. Sunt fericită că sunt din nou în sferturi, nu mă aşteptam când am început turneul, din cauza accidentării, dar azi am jucat bine şi sunt mândră că am putut sta concentrată, că am reuşit să abordez fiecare punct cu concentrare. Acest turneu pare un maraton pentru mine. Simt încă accidentarea, dar încerc să nu mă gândesc prea mult la ea, încerc să mă bucur de moment şi să dau totul, pentru că după acest turneu o să am câteva zile libere. Ştiam că ea (n.r. - Osaka) loveşte mingea foarte puternic, a trebuit doar să o mişc mult, ceea ce am făcut destul de bine, am schimbat ritmul, uneori am lovit mai tare, alteori mai uşor, am făcut doar ceea ce am vorbit cu echipa înainte de meci şi am făcut bine. Îţi mulţumesc Darren, pentru că mă mă susţii şi pentru că eşti de partea mea tot timpul, mulţumesc echipei! E frumos să am un antrenor australian în echipa mea şi să fiu aici. Sper ca în turul următor să pot să joc mai bine ca azi şi să încerc să câştig", a declarat Halep, la interviul de pe teren, după victoria obţinută în faţa japonezei Naomi Osaka..