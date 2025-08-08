Live TV

Ce soluție a găsit un suporter britanic pentru a vedea meciurile echipei favorite, după ce a primit interdicție pe viață la stadion

Data publicării:
Suporter în copac
Foto X

Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe.

Fan înrăit al Epsom & Ewell, Richard Lambert a primit interdicţie pe viaţă la stadion în ianuarie, după ce a publicat critici foarte dure în social media. „Am avut mai multe probleme cu acest suporter de-a lungul anilor. Nu dorim să discutăm mai mult despre acest subiect. Cazul este închis”, a explicat clubul pentru BBC, scrie News.ro.

În ciuda acestei interdicţii, bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani nu a renunţat să vadă meciurile şi a găsit o soluţie alternativă: să se urce într-un copac lângă stadion pentru a putea urmări totuşi partidele. „Tot ce vreau este să-mi văd echipa jucând”, a declarat el, tot pentru BBC.

„Dacă interdicţia rămâne în vigoare pe viaţă, atunci voi continua să mă urc în copac până la sfârşitul vieţii. Sau cel puţin atât timp cât voi putea fizic”.

Suporterul britanic a fost cronicar al clubului timp de douăzeci de ani şi scrie rezumate ale meciurilor echipei pentru aproape toate întâlnirile, sarcină pe care o îndeplineşte în continuare din copacul său. În medie, „Salts”, porecla jucătorilor de la Epsom & Ewell, sunt susţinuţi de 90 de fani fideli la meciurile de acasă.
La acest total trebuie să adăugăm încă o persoană, la fel de fidelă, de pe ramura sa, scrie L'Equipe.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
masini pe o autostrada din germania
5
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digi Sport
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-08-08 at 16.38.28
PSD și USR se ceartă pe funcții, al doilea pachet fiscal întârzie. Ce...
pat de spital
Medicii legiști au stabilit din ce cauză a murit tânăra de 19 ani, la...
Donald Trump și Vladimir Putin
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa...
Ultimele știri
Relația România-Ucraina-Republica Moldova în contextul războiului de la graniță. Oana Țoiu: „Setăm un standard în relațiile noastre”
Ministrul Economiei: România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj. Statul rămâne beneficiarul licenței
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului îi cere lui Nicușor Dan să o decoreze post-mortem pe Rodica Coposu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
KONSKIE, POLAND - July 02, 2022: Russian television Russia Today RT logo displayed on laptop computer screen
Site-urile mass-media rusești interzise sunt în continuare accesibile în Uniunea Europeană (raport)
A pro-Palestinian activist holds a Palestine flag during a rally
Ce înseamnă recunoașterea unui stat palestinian. Cum schimbă noua abordare a Parisului și Londrei peisajul politic în Orientul Mijlociu
Ministerul Afacerilor Externe.
Atenționare de călătorie pentru Anglia și Țara Galilor, din cauza furtunii Floris
Jandarmeria anunță măsurile de ordine și siguranță publică pentru meciul Dinamo-FCSB de sâmbătă, pe Arena Națională
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova. Foto- Facebook
O aplicație de streaming, care retransmitea posturi TV rusești interzise, a fost blocată pe teritoriul Republicii Moldova
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută! Cât a costat inițial și ce profit...
Fanatik.ro
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar...
Pro FM
Dakota Johnson, apariție provocatoare după despărțirea de Chris Martin. Ținută complet transparentă, mesaj...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Sharon Stone, despre celebra scenă în rochie albă, din "Basic Instinct": "M-a făcut o emblemă, dar nu mi-a...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”