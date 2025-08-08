Ce soluție a găsit un suporter britanic pentru a vedea meciurile echipei favorite, după ce a primit interdicție pe viață la stadion

Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe.

Fan înrăit al Epsom & Ewell, Richard Lambert a primit interdicţie pe viaţă la stadion în ianuarie, după ce a publicat critici foarte dure în social media. „Am avut mai multe probleme cu acest suporter de-a lungul anilor. Nu dorim să discutăm mai mult despre acest subiect. Cazul este închis”, a explicat clubul pentru BBC, scrie News.ro.

În ciuda acestei interdicţii, bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani nu a renunţat să vadă meciurile şi a găsit o soluţie alternativă: să se urce într-un copac lângă stadion pentru a putea urmări totuşi partidele. „Tot ce vreau este să-mi văd echipa jucând”, a declarat el, tot pentru BBC.

„Dacă interdicţia rămâne în vigoare pe viaţă, atunci voi continua să mă urc în copac până la sfârşitul vieţii. Sau cel puţin atât timp cât voi putea fizic”.

Suporterul britanic a fost cronicar al clubului timp de douăzeci de ani şi scrie rezumate ale meciurilor echipei pentru aproape toate întâlnirile, sarcină pe care o îndeplineşte în continuare din copacul său. În medie, „Salts”, porecla jucătorilor de la Epsom & Ewell, sunt susţinuţi de 90 de fani fideli la meciurile de acasă.

La acest total trebuie să adăugăm încă o persoană, la fel de fidelă, de pe ramura sa, scrie L'Equipe.

