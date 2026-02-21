Live TV

Ce spune CIO despre prezenţa lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, la reuniunea Consiliului Păcii

Data publicării:
gianni infantino la consiliul pentru pace
Gianni Infantino. Foto X

Prezenţa preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii din această săptămână, alături de preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi de alţi şefi de stat, nu încalcă niciuna dintre regulile Cartei Olimpice privind neutralitatea politică, a anunţat sâmbătă Comitetul Internaţional Olimpic, potrivit Reuters.

Şeful forului mondial al fotbalului, care este şi membru al CIO, a participat joi la reuniunea Consiliului Păcii, care se concentrează pe lucrările de reconstrucţie din Gaza şi are ca obiectiv reconstrucţia teritoriului odată ce Hamas va depune armele.

„CIO a luat legătura cu FIFA”, a declarat un purtător de cuvânt al CIO. „Înţelegem că FIFA susţine, prin intermediul fotbalului, un program cuprinzător de investiţii în redresarea sportului în Gaza, Palestina, oferind infrastructură sportivă, educaţie şi propuneri de dezvoltare a elitelor.”

„Acest lucru este în deplină concordanţă cu rolul unei federaţii sportive internaţionale. Comitetul Olimpic Internaţional, prin intermediul Solidarităţii Olimpice, care este instrumentul nostru de dezvoltare, a susţinut şi continuă să susţină dezvoltarea sportului în regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Carta Olimpică prevede că membrii trebuie să acţioneze întotdeauna independent de interesele comerciale şi politice. De asemenea, aceştia nu pot accepta „de la guverne, organizaţii sau alte părţi, niciun mandat sau instrucţiuni care ar putea interfera cu libertatea lor de acţiune şi vot”, se menţionează în Cartă, notează Reuters,citată de News.ro.

Consiliul pentru Pace al lui Trump a fost controversat. Acesta include reprezentanţi ai Israelului, dar nu şi ai Palestinei, iar sugestia lui Trump că organizația ar putea în cele din urmă să abordeze provocări dincolo de Gaza a stârnit îngrijorarea că ar putea submina rolul ONU ca principală platformă pentru diplomaţia globală şi rezolvarea conflictelor.

Infantino a apărut pe scenă alături de mai mulţi şefi de stat, purtând o şapcă roşie cu inscripţia „USA” pe faţă şi numerele 45-47, pentru cele două mandate prezidenţiale neconsecutive ale lui Trump.

Infantino a prezentat, de asemenea, acordul de colaborare dintre FIFA şi Consiliul Păcii, care include construirea a 50 de mini-terenuri în apropierea şcolilor şi zonelor rezidenţiale din Gaza, cinci terenuri de dimensiuni standard în mai multe districte, o academie FIFA de ultimă generaţie şi un nou stadion naţional cu 20.000 de locuri.

Trump s-a întâlnit de mai multe ori cu Infantino, Statele Unite urmând să găzduiască împreună cu Mexic şi Canada Cupa Mondială de fotbal din această vară.

Preşedintele SUA a primit, de asemenea, în decembrie, primul premiu pentru pace acordat de FIFA, pentru eforturile sale de promovare a dialogului şi de detensionare a situaţiei în unele dintre cele mai importante zone de conflict din lume, a declarat la momentul respectiv forul fotbalistic.

Preşedinta CIO, Kirsty Coventry, aleasă în 2025, încă nu l-a întâlnit pe Trump. Jocurile Olimpice de vară din 2028 vor avea loc la Los Angeles.

