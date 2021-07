Palmaresul României s-a îmbogățit cu două medalii la Tokyo 2020. Una de aur, câștigată în proba de dublu vâsle feminin (W2x), și una de argint, câștigată de echipajul de patru rame masculin (M4-). Niciun echipaj masculin nu a mai câștigat o medalie Olimpică din anul 1992, de la Jocurile Olimpice de la Barcelona. Au trecut de atunci 29 de ani.

Aur și Record Olimpic pentru România

Simona Geanina Radiș și Nicoleta-Ancuța Bodnar au bifat o performanță extraordinară, câștigând prima medalie Olimpică de Aur pentru România la Tokyo. Cele două sportive au concurat în Finala A a probei de dublu vâsle feminin (W2x) alături de reprezentantele din Lituania, Canada, Olanda, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii.

Simona Radiș și Ancuta Bodnar reușesc să aduca din nou aurul olimpic pentru România în proba de dublu vâsle după 37 de ani, când la JO de la Los Angeles (1984) Elisabeta Lipa și Mărioara Popescu câștigau medalia de aur.



Româncele noastre au dominat încă de la început cursa și au reușit să se impună în fața tuturor celorlalte echipaje, terminând Finala A a Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu un timp de 06:41.03. Au stabilit astfel un nou record olimpic. Pe locurile 2 și 3 s-au clasat Noua Zeelandă și Olanda, cu 06:44.82, respectiv 06:45.73



„Bucuria noastră nu se poate descrie în cuvinte. A fost visul nostru să ajungem la Jocurile Olimpice. Am muncit mult pentru asta, ne-am antrenat zilnic și am făcut întotdeauna totul pentru a ne autodepăși. Munca noastră de zi cu zi s-a concretizat acum prin cea mai strălucitoare medalie, iar asta ne face extrem de fericite, dar ne și ambiționează să continuăm în același ritm. Mulțumim tuturor pentru susținere. Suntem mândre că am putut urca România pe cea mai înaltă treaptă a Jocurilor Olimpice de la Tokyo”, declară Simona Geanina Radiș și Nicoleta-Ancuța Bodnar.

Prima medalie pentru canotajul masculin din ultimii 29 ani

Echipajul de patru rame masculin (M4-), compus din Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari, a câștigat argintul Olimpic. Sportivii au terminat cursa din Finala A a Jocurilor Olimpice cu timpul de 05:43.13. Titlul olimpic de la Tokyo a fost câştigat de Australia, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de Italia. Este prima medalie pentru România într-o probă masculină de canotaj dupa JO de la Barcelona din 1992.



„Am avut încredere în noi și în forțele noastre. Ne-am antrenat mult pentru a ajunge aici și ne-am dorit din tot sufletul să urcăm pe podium. Suntem extrem de fericiți că am obținut medalia de argint și mulțumim tuturor celor care ne susțin întotdeauna. Am dat totul pe apă și am reușit astfel să avem un finish extraordinar și să ajungem pe locul al doilea. Acest rezultat ne ambiționează și mai mult ca pe viitor să continuăm să ne autodepășim și să fim cu fiecare zi mai buni”, spun membrii echipajului de patru rame masculin (M4-).

„Sunt extrem de mândră de ei, așa cum sunt de toți sportivii Federației Române de Canotaj. Mă bucură enorm să îi văd cât sunt de muncitori și cât de sus țintesc. Atunci când vine vorba despre a face performanță și despre a-și îndeplini visele, nimic nu e prea mult sau prea greu. Le felicit pe Simona și Ancuța pentru evoluția lor din ultimii ani și mai ales pentru performanța extraordinară de la Tokyo. Îi felicit și pe Mihăiță, Mugurel, Ștefan și Cosmin pentru că au urcat pe podiumul Olimpic. Am trăit, ca de fiecare dată, emoțiile la cote maxime alături de ei. Două medalii în prima zi a Finalelor de la Tokyo, una de aur, iar alta de argint. Un rezultat foarte bun! Le doresc succes și celorlalți sportivi, sunt alături de ei și îi susțin din tot sufletul”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj.

Locurile 9 pentru echipajele de dublu vâsle masculin și patru rame feminin

Echipajele de dublu vâsle masculin (M2x) și patru rame feminin (W4-) au concurat în Finalele B la Tokyo. Florin Marian Enache și Ionuț Prundeanu au terminat cursa pe locul 3 clasându-se pe poziția 9 general. Tot pe locul 9 în clasamentul general se clasează și Mădălina Hegheș, Elena Logofătu, Cristina Popescu și Roxana Anghel, după ce au terminat cursa Finală pe poziția a 3-a.

Ultimele calificări pentru finalele Olimpice

La dublu vâsle categorie ușoară (LW2x), Gianina-Elena Beleagă și Ionela-Livia Cozmiuc au concurat în Semifinala A/B și au terminat cursa pe locul 3, după Italia și Statele Unite. Asta le trimite în Finala A ce se va desfășura miercuri noapte spre joi, ora 04:10 (ora României).



Tot în Finala A s-a calificat și echipajul de dublu rame masculin (M2-), după rezultatul foarte bun obținut în Semifinala A/B. Marius Vasile Cozmiuc și Ciprian Tudosă au terminat pe locul 1 cursa în Semifinală și își vor disputa medalia în cadrul Finalei ce se va desfășura miercuri noapte spre joi, ora 03:18 (ora României).



Iuliana Buhuș și Adriana Ailincăi vor concura în Finala B a probei de dublu rame feminin (W2-) miercuri noapte spre joi, ora 02:40 (ora României). Sportivele au terminat pe locul 4 cursa în Semifinala A/B.



Echipajele de 8+1 feminin și masculin (W8+ și M8+) au concurat noaptea trecută la recalificări și au terminat cursele pe locul 1, respectiv 4.

Alexandru Petrișor Chioseaua, Florin Sorin Lehaci, Radu Constantin, Sergiu Vasile Bejan, Vlad Dragoș Aicoboae, Constantin Adam, Florin-Nicolae Arteni-Fîntînariu, Ciprian Huc și Adrian Munteanu, componenții echipajului de 8+1 masculin au terminat cursa pe locul 5 si au ratat astfel calificarea în finala olimpică cu doar 2 secunde și 8 sutimi.

Record mondial pentru echipajul de 8+1 feminin în proba de calificare

Maria Magdalena Rusu, Viviana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Mădălina Bereș, Amalia Bereș, Denisa Tîlvescu și Daniela Druncea compun echipajul de 8+1 feminin al României și au terminat cursa de calificare cu 05:52:99, stabilind astfel un nou record mondial. Precedentul record mondial (05:55:50) aparținea Statelor Unite și a fost obținut în anul 2006.

Sursă: Federația Română de Canotaj