Cercetătorii britanici propun modificarea mingilor de fotbal pentru a combate problema impactului loviturilor cu capul

Un subiect care îngrijorează din ce în ce mai mult

În timp ce problema bolilor neurodegenerative preocupă din ce în ce mai mult lumea fotbalului, cercetătorii britanici au demonstrat pentru prima dată că impactul loviturilor cu capul asupra creierului poate fi redus prin modificarea designului mingilor. Prototipurile actuale nu oferă neapărat o protecţie mai bună decât cele utilizate cu câteva decenii în urmă.

Cercetările ştiinţifice avansează în direcţia combaterii problemei loviturilor cu capul în fotbal. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Loughborough, susţinut de Federaţia Engleză de Fotbal şi preluat de BBC, impactul loviturilor cu capul asupra creierului ar putea fi redus în funcţie de designul mingilor.

Analizând undele de presiune provocate de diferitele tipuri de mingi utilizate în ultimii 100 de ani, oamenii de ştiinţă au demonstrat că acestea erau uneori „comparabile cu cele observate în cazul anumitor focuri de armă şi explozii militare” – efectul lor asupra capului putând fi de 55 de ori mai mare, în funcţie de model.

Dar niciun rezultat nu permite să se pună degetul pe o anumită epocă în comparaţie cu alta. Astfel, mingile actuale nu sunt mai sigure decât cele din piele utilizate cu câteva decenii în urmă. Doar tipurile de mingi, viteza lor şi starea lor (uscate sau umede) au o influenţă. De aici rezultă faptul că designul mingii poate avea un impact direct asupra efectelor asupra creierului şi, prin urmare, asupra dezvoltării bolilor degenerative la sfârşitul carierei fotbaliştilor.

„Aceste rezultate oferă posibilităţi de a lucra la proiectarea mingilor şi la elaborarea unor specificaţii de testare care să minimizeze transferul de energie către creier”, a spus dr. Ieuan Phillips, cercetătorul principal al studiului.

În timp ce medicul-şef al Federaţiei, Charlotte Cowie, a declarat: „Această nouă cercetare independentă ne oferă informaţii inovatoare şi inedite şi se înscrie în angajamentul nostru continuu de a înţelege mai bine acest domeniu foarte complex.”

„Rezultatele studiului au fost comunicate şi FIFA şi UEFA, iar noi continuăm să salutăm o abordare globală menită să susţină continuarea cercetărilor în acest domeniu important”, a spus ea.  

De câţiva ani, problema loviturilor cu capul în fotbal este abordată cu seriozitate în Marea Britanie. Mai ales de când un număr important de campioni mondiali din 1966 au murit de demenţă la câţiva ani distanţă unul de altul.

Au fost deja luate măsuri la nivel local în rândul tinerilor, iar unii sportivi, precum Raphaël Varane, solicită generalizarea acestora.

 

