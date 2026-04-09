Ceremonia funerară a lui Lucescu de vineri va afecta circulația în București: Detalii despre traseul cortegiului și drumuri închise

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat restricții de trafic și rute ocolitoare pentru vineri, când va avea loc înmormântarea fostului selecționer Mircea Lucescu. Cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Națională la Biserica Sfântul Elefterie și apoi la Cimitirul Bellu, iar autoritățile recomandă șoferilor să respecte semnalele polițiștilor și să folosească rutele ocolitoare indicate.

Cortegiul funerar va pleca, vineri, de la Arena Națională la Biserica Sfântul Elefterie începând cu ora 09:00, slujba de înmormântare începe la ora 10:00, iar ceremonia de înhumare la Cimitirul Bellu va avea loc la ora 12:45, precedată de onoruri militare. Accesul în cimitir va fi restricționat la familie și invitați apropiați, scrie DigiSport.

Mircea Lucescu și-a ales locul de veci acum aproximativ zece ani. Cavoul său se află pe aleea principală a Cimitirului Bellu, alături de numeroase personalități marcante ale României.

După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Iar personalități din lumea sportului continuă să îi aducă omagii marelui antrenor. Și Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, a ajuns în România, pentru a-și „lua rămas bun” de la Lucescu. Între timp, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Stadionul Dinamo se va numi de acum încolo „Mircea Lucescu”.

Restricții de trafic și rute ocolitoare

Traseele cortegiului:

Arena Națională – Biserica Sfântul Elefterie: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie

Biserica Sfântul Elefterie – Cimitirul Bellu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu

Rute ocolitoare recomandate:

Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei

Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității

Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor

Recomandări pentru participanți

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor, să păstreze distanța de siguranță, să oprească doar în locurile amenajate, să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore și să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți.

Pietonilor le este recomandat să circule pe trotuare, să traverseze strada doar la culoarea verde a semaforului și să se asigure că șoferii i-au observat înainte de a traversa.

