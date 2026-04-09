Ceremonia funerară a lui Lucescu de vineri va afecta circulația în București: Detalii despre traseul cortegiului și drumuri închise

Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu. Foto: Profimedia Images
Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat restricții de trafic și rute ocolitoare pentru vineri, când va avea loc înmormântarea fostului selecționer Mircea Lucescu. Cortegiul funerar se va deplasa de la Arena Națională la Biserica Sfântul Elefterie și apoi la Cimitirul Bellu, iar autoritățile recomandă șoferilor să respecte semnalele polițiștilor și să folosească rutele ocolitoare indicate.

Cortegiul funerar va pleca, vineri, de la Arena Națională la Biserica Sfântul Elefterie începând cu ora 09:00, slujba de înmormântare începe la ora 10:00, iar ceremonia de înhumare la Cimitirul Bellu va avea loc la ora 12:45, precedată de onoruri militare. Accesul în cimitir va fi restricționat la familie și invitați apropiați, scrie DigiSport.

Mircea Lucescu și-a ales locul de veci acum aproximativ zece ani. Cavoul său se află pe aleea principală a Cimitirului Bellu, alături de numeroase personalități marcante ale României.

După ce miercuri, sute de oameni i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fanii pot face acest lucru şi joi, la Arena Naţională, până la ora 20.00. Iar personalități din lumea sportului continuă să îi aducă omagii marelui antrenor. Și Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, a ajuns în România, pentru a-și „lua rămas bun” de la Lucescu. Între timp, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Stadionul Dinamo se va numi de acum încolo „Mircea Lucescu”.

Traseele cortegiului:

  • Arena Națională – Biserica Sfântul Elefterie: Str. Maior Coravu – Șos. Mihai Bravu – Piața Muncii – Bd. Decebal – Piața Alba Iulia – Bd. Unirii – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Piața Operei – Biserica Sfântul Elefterie
  • Biserica Sfântul Elefterie – Cimitirul Bellu: Piața Operei – Splaiul Independenței – Piața Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Șerban Vodă – Piața Eroii Revoluției – Cimitirul Bellu

  • Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Ștefan cel Mare – Piața Victoriei
  • Șoseaua Mihai Bravu – Bd. Pache Protopopescu – Bd. Carol I – Piața Universității
  • Calea 13 Septembrie – Bd. Tudor Vladimirescu – Șoseaua Viilor

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor, să păstreze distanța de siguranță, să oprească doar în locurile amenajate, să evite folosirea abuzivă a semnalelor sonore și să reducă viteza în apropierea grupurilor de participanți.

Pietonilor le este recomandat să circule pe trotuare, să traverseze strada doar la culoarea verde a semaforului și să se asigure că șoferii i-au observat înainte de a traversa.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rinat ahmetov face declaratii
Miliardarul Rinat Ahmetov, despre prietenia cu Mircea Lucescu: „M-a învățat să beau vin”
BUCURESTI - ARENA NATIONALA - OMAGIU - MIRCEA LUCESCU - 8 APR 2026
Mii de români și-au luat adio de la Mircea Lucescu. Numele lui a fost scandat pentru ultima dată de suporteri, pe Arena Naţională
barcelona m
Momente de reculegere pentru Mircea Lucescu la meciurile din Champions League și Europa League
Sicriul cu trupul antrenorului Mircea Lucescu este depus la Arena Națională.
Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Cei care l-au iubit pe „Il Luce” pot să îi aducă un ultim omagiu
Mircea Lucescu
Mircea Lucescu, ultimul interviu: „Nu pot să plec ca un laș”
Recomandările redacţiei
mircea geoana
Poate Donald Trump să scoată SUA din NATO? Geoană: „Tensiunile sunt...
Hungary Anti Ukraine Campaign
„Acestea nu sunt alegeri democratice normale”. Parlamentul European...
dragos pislaru (1)
Pîslaru, despre pensiile speciale din PNRR: „Am un optimism rezervat”...
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_022
Dosarul 10 august: Tribunalul Bucureşti a admis cererea de a nu mai...
Ultimele știri
Rusia se confruntă cu un deficit bugetar „fără precedent”, în ciuda creșterii prețurilor petrolului
UE respinge „parteneriatul” propus de Trump cu Iranul pentru taxarea navelor care trec prin Strâmtoarea Ormuz
Zelenski s-a întâlnit cu reprezentanţi ai minorităţii maghiare din Ucraina, înaintea alegerilor din Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Fanatik.ro
Emoție pe Arena Națională! Răzvan Lucescu a început să plângă când suporterii lui Dinamo i-au scandat numele...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o...
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...