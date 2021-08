CFR Cluj, umilită istoric de Steaua Roșie Belgrad în preliminariile Europa League. Șumudică și elevii săi, făcuți praf în Serbia

CFR Cluj, umilită în preliminariile Europa League de Steaua Roșie Belgrad. Ardelenii au pierdut în Serbia cu 4-0 într-un meci în care adversarii au făcut ce au vrut cu echipa lui Marius Șumudică.

CFR Cluj a fost surclasată de echipa sârbă Steaua Roşie Belgrad cu scorul de 4-0 (2-0), marţi seara, pe Stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal.

Campioana României a greşit mult în apărare şi a încasat patru goluri, marcate de Milan Pavkov (5), Aleksandar Katai (38), El Fardou Ben Nabouhane (68), Mirko Ivanic (77), pe un stadion în care suporterii sârbi au creat o atmosferă incendiară.

Aceasta este a doua cea mai drastică înfrângere suferită de CFR în cupele europene, după 0-5 cu AS Roma, în sezonul trecut, în grupele Europa League.

Steaua Roşie a marcat la primul său atac, în min. 5, când Ciobotariu şi Cestor au ezitat la o minge de angajament, Ben Nabouhane a şutat, Arlauskis a respins, iar Pavkov, atent, a reluat cu capul în plasă.

CFR Cluj a revenit în joc şi a avut o posesie bună, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii mari de gol. Petrila a tras de la 18 metri, însă fără emoţii pentru Borjan (11), fostul portar al Vasluiului, iar Ciobotariu (22) a reluat cu capul pe lângă poartă de la 8 metri.

Centrul apărării echipei antrenate de Marius Şumudică a cedat din nou în min. 38, iar Katai a marcat cu un şut din careu, după o minge aşezată de Pavkov.

La reluare, ardelenii au avut o oportunitate bună din lovitură liberă de la 20 de metri, dar Deac (50) a trimis razant cu transversala.

Pavkov a ratat de două ori din poziţii foarte bune de gol (52, 60), dar a marcat internaţionalul comorian El Fardou Ben Nabouhane, din pasa lui Ivanic (68), în urma unui contraatac pornit de la o pasă greşită a lui Deac.

CFR a căutat golul de onoare, dar şutul lui Manea (70) a fost blocat de apărarea sârbă, iar cel al lui Petrila (75) a fost prins de Borjan.

Crvena Zvezda a marcat şi golul patru, în min. 77, prin Ivanic, care a reluat simplu cu capul de lângă Camora, la cornerul executat de Ben Nabouhane.

Alibec a fost aproape de golul de onoare în min. 86, dar şutul său violent de la 12 metri s-a dus în transversală, la o pasă înapoi a lui Itu.

Steaua Roşie a făcut un pas foarte mare către grupele Europa League, existând şanse minime ca formaţia clujeană să reuşească să întoarcă scorul pe 26 august, pe teren propriu.

Din acest sezon nu mai este valabilă regula dublării golurilor marcate în deplasare, la scor general egal la finalul partidei retur urmând să se dispute prelungiri, iar dacă egalitatea persistă să se execute lovituri de departajare.

În cazul în care va fi eliminată de Steaua Roşie, CFR Cluj va evolua în grupele Europa Conference League.

Steaua Roşie Belgrad - FC CFR 1907 Cluj-Napoca 4-0 (2-0)

Au marcat: Milan Pavkov (5), Aleksandar Katai (38), El Fardou Ben Nabouhane (68), Mirko Ivanic (77).

Belgrad, Stadion „Rajko Mitic”

Europa League - play-off (tur)

Au evoluat echipele:

STEAUA ROȘIE: 82. Milan Borjan (căpitan) - 77. Marko Gobeljic, 15. Aleksandar Dragovic, 5. Milos Degenek (6. Radovan Pankov, 45+3), 23. Milan Rodic - 8. Guelor Kanga (7. Nenad Krsticic, 73), 35. Sekou Sanogo, 4. Mirko Ivanic (55. Slavoljub Srnic, 80) - 31. El Fardou Ben Nabouhane, 10. Aleksandar Katai - 9. Milan Pavkov (99. Nikola Krstovic, 80).

Antrenor: Dejan Stankovic.

Rezerve neutilizate: 1. Zoran Popovic, 51. Milos Gordic - 2. Milan Gajic, 3. Srdjan Babic, 18. Njegos Petrovic, 22. Veljko Nikolic, 25. Strahinja Erakovic, 39. Lois Diony.

CFR CLUJ: 87. Giedrius Arlauskis - 4. Cristian Manea, 13. Denis Ciobotariu, 92. Mike Cestor, 45. Mario Camora (căpitan) - 8. Runar Mar Sigurjonsson, 5. Jonathan Rodriguez - 10. Ciprian Deac (94. Cătălin Itu, 71), 9. Billel Omrani (77. Denis Alibec, 62), 27. Claudiu Petrila - 22. Gabriel Debeljuh (18. Valentin Costache, 77).

Antrenor: Marius Şumudică.

Rezerve neutilizate: 34. Cristian Bălgrădean, 89. Otto Hindrich - 6. Danijel Graovac, 14. Iasmin Latovlevici, 16. Mateo Susic, 21. Anas Tahiri, 28. Ovidiu Hoban, 76. Guessouma Fofana.

Arbitru: Gheorghi Kabakov; arbitri asistenţi: Martin Margaritov, Dian Valkov; arbitru de rezervă: Nikola Popov (toţi din Bulgaria)

Cartonaşe galbene: Rodic (33), Kanga (71), Katai (79).

Șumudică, înainte de partida cu sârbii: Dacă ar fi în campionatul României, Steaua Roşie Belgrad s-ar bate cu CFR la titlu

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, luni seara, într-o conferinţă de presă susținută înaintea jocului, că formaţia sa trebuie să lupte în meciul tur cu Steaua Roşie Belgrad din play-off-ul Europa League pentru a obţine un rezultat care să îi dea speranţe în manşa secundă la calificare. Nu a fost cazul.

„Steaua Roşie este un club puternic, un club care a câştigat Champions League şi în ultimii doi ani a fost în grupele Champions League. E clar că suporterii lor nu sunt fericiţi cu ceea ce se întâmplă în momentul de faţă. Mai departe, la cine este presiunea... Oricum, la niciun antrenor nu contează trecutul, ci doar prezentul. Va trebui să luptăm pentru un rezultat favorabil care să ne dea speranţe pentru a doua manşă. Dacă ar fi în campionatul României, Steaua Roşie Belgrad s-ar bate cu CFR la titlu”, a menţionat antrenorul.

„Este un război format din două bătălii. E clar că îmi doresc un rezultat care să ne dea speranţe la calificare în cea de-a doua partidă. Dar eu niciodată nu am pregătit un meci numai defensiv sau numai ofensiv. Fiindcă dacă aş face acest lucru aş folosi 11 fundaşi sau 11 atacanţi”, a explicat el.

Antrenorul ardelenilor susţine că îşi doreşte să se califice în grupele Europa League, chiar dacă prezenţa în Conference League ar aduce clubului mai mulţi bani.

„E clar că mi-aş dori să mă calific în Europa League. Noi suntem deja calificaţi în Conference League, acolo unde este o reţetă de succes mai abordabilă pentru viitor. Tocmai de aceea vreau să iau presiunea de pe umerii jucătorilor mei. Am încredere în grup, am două luni la această echipă şi am pierdut doar două meciuri. Avem numai victorii în campionat şi suntem pe primul loc... Ce îşi poate dori un antrenor mai mult decât să aibă cinci victorii din cinci şi mâine să joace în faţa unui stadion plin? Mâine vom vedea ce se va întâmpla, noi suntem pregătiţi”, a mai afirmat Şumudică înaintea partidei cu Steaua Roșie Belgrad.

În acest timp, Sheriff Tiraspol este pe cale să devină prima echipă din Republica Moldova care joacă în grupele Champions League

Sheriff Tiraspol a făcut un pas mare spre calificarea în grupele Ligii Campionilor la fotbal, după se a învins-o surprinzător pe Dinamo Zagreb cu scorul de 3-0, marţi seara, pe teren propriu, în prima manşă a play-off-ului competiţiei.

Sheriff, care este pe cale să devină prima echipă din Republica Moldova care joacă în grupele Champions League, s-a impus prin golurile marcate de malianul Adama Traore (45, 80) şi grecul Dimitris Kolovos (54). Gazdele au avut şi o bară, prin internaţionalul moldovean de origine braziliană Henrique Luvannor.

Şahtior Doneţk a obţinut şi ea o victorie preţioasă, 1-0 cu AS Monaco, în deplasare, prin golul lui Pedrinho (19).

În alt meci, RB Salzburg a dispus cu 2-1 de Brondby IF. Campioana Danemarcei a deschis scorul prin Mikael Uhre (4), dar gazdele au întors rezultatul prin reuşitele lui Karim Adeyemi (27), a cărui mamă este româncă, şi Brenden Aaronson (90).

REZULTATE:

Marţi

RB Salzburg (Austria) - Broendby IF (Danemarca) 2-1

FC Sheriff Tiraspol (R. Moldova) - Dinamo Zagreb (Croaţia) 3-0

AS Monaco (Franţa) - Şahtior Doneţk (Ucraina) 0-1

Miercuri

Young Boys Berna (Elveţia) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria)

Malmoe FF (Suedia) - Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria)

Benfica Lisabona (Portugalia) - PSV Eindhoven (Olanda)

Meciurile retur vor avea loc pe 24 şi 25 august.

Editor : Liviu Cojan