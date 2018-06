Ce scrie presa internațională despre eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială

Germania a produs surpiza Cupei Mondiale când a fost eliminată încă din faza grupelor, după ce a fost învinsă de Coreea de Sud cu scorul 2-0. Deținătoarea trofeului de acum patru ani a pierdut locul din optimi în favoarea Suediei, care s-a calificat alături de Mexic. Și dacă nu era suficient, Germania a terminat pe ultimul loc în grupa F, la egalitate de puncte cu Coreea de Sud, dar cu un golaveraj mai slab.

Foto: Guliver/Getty Images

„Fără cuvinte” - titrează publicația Bild, care alege același titlu folosit în urmă cu patru ani, când Germania a învins Brazilia cu 7-1, în semifinalele Cupei Mondiale.

„Blestemul Cupei Mondiale”, scrie The Sun, care observă că, din 1998 și până acum, câștigătoarele en-titre nu au reușit să treacă de faza grupelor la următorul Campionat Mondial. Germania se alătură astfel Franței, Spaniei și Italiei, eliminate în 1998, 2010 și 2014.

The Guardian anunță „Sfârșitul lumii (așa cum o știm)”, după eșecul Germaniei la Cupa Mondială din Rusia, în timp ce publicația franceză L'Equipe titrează „La Berezina” - adică o înfrângere completă, făcând o referire la încercarea eșuată a lui Napoleon de a invada Rusia.

„Knock Out istoric al campioanei” - scriu spaniolii de la Marca, în timp ce BBC scrie despre „Eliminarea șocantă a Germaniei și ascensiunea Angliei”.

„Primul eșec din istorie al Germaniei în faza grupelor la Mondial”, scrie și Allemagne Zeitung, care nu îi iartă pe fotbaliștii nemți și scriu că „echipa Germaniei a fost deosebit de slabă și a căzut pe ultimul loc în grupă”.

Die Welt a ales o replică din filmele cu specific militar pentru a descrie eliminarea Germaniei, titlul lor fiind "Aus und vorbei", ceea ce s-ar traduce în engleză în "over and out", modul în care se încheie, în unele filme, convorbirile radio, scrie Ziare.com.

Iar într-o notă mult mai pesimistă, Frankfurter Allgemeine scrie despre „Decăderea Germaniei”.

