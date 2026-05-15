CM 2026. Atacantul inclus în lotul unei naționale participante la Cupa Mondială, deși a jucat doar o oră în acest sezon

Romelu Lukaku
Un atacant renumit care a jucat aproximativ o oră în acest sezon a fost inclus în lotul unei reprezentative prezente la Cupa Mondială 2026.

Belgia l-a inclus pe atacantul Romelu Lukaku în lotul pentru Cupa Mondială, deşi acesta a jucat doar o oră de fotbal competitiv în acest sezon, relatează Reuters.

Lukaku, care a împlinit 33 de ani miercuri, nu a fost titular la Napoli în acest sezon, intrând de şapte ori ca rezervă şi marcând un gol la Verona în februarie, iar în ultimele două luni s-a aflat în Belgia, unde s-a recuperat în urma unei accidentări la coapsă.

Însă rolul său de golgheter al ţării l-a determinat pe antrenorul Rudi Garcia să parieze pe forma sa fizică pentru turneul care începe luna viitoare, unde Belgia se află în Grupa G alături de Egipt, Iran şi Noua Zeelandă.

Lukaku a marcat de 89 de ori, dar a jucat ultimul dintre cele 124 de meciuri pentru naţională în iunie anul trecut.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

