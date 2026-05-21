CM 2026. Gheorghe Hagi și-a anunțat antrenorii secunzi. Unul dintre ei a lucrat și cu Mircea Lucescu

Gică Hagi. Foto: Profimedia

Selecţionerul Gheorghe Hagi a definitivat stafful complet al echipei naţionale de fotbal a României, el urmând săi aibă drept antrenori secunzi pe Cătălin Anghel, Ionel Gane şi Cristi Sava, a anunţat, joi, Federaţia Română de Fotbal prin intermediul site-ului oficial.

Cătălin Anghel colaborează cu Hagi de mai mult timp, însoţindu-l şi la Academia Hagi, la Viitorul şi Farul, ocupând pentru o perioadă postul de antrenor principal la Viitorul, în timp ce Ionel Gane a fost „secund” şi în mandatul regretatului Mircea Lucescu. Cristi Sava se va ocupa în echipa lui Hagi de analiza video.

Pentru postul de antrenor cu portarii Hagi l-a ales pe Ştefan Preda, care a mai fost pe aceeaşi poziţie la Steaua, Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa.

Analişti video în echipa selecţionerul Gheorghe Hagi vor fi Vlad Lakatos şi Andrei Butnărăş (Individual - Scouting).

Medicul echipei naţionale va fi Claudiu Stamatescu, iar preparatori fizici: Darius Hîmpea, Robert Hodorogea, Dan Curtifan (Prevenţie - Recuperare). Stafful medical va fi alcătuit din Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăţ, Dragoş Paraschiv, Alin Burileanu, Constantin Creţu, Vivian Negoiţă.

Team Manager a fost desemnat Cătălin Gheorghiu, iar ofiţer de presă va fi Cătălin Popescu.

Echipa naţională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecţioner, cu Georgia, în 2 iunie, de la ora 20:00 (Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi) şi Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45 (Stadionul Steaua din Bucureşti).

