CM 2026: Noua Zeelandă este dispusă să joace meciul împotriva Iranului în afara Statelor Unite

Trei meciuri pe teritoriul SUA

Jucătorii naţionalei din Noua Zeelandă au declarat că ar fi dispuşi să evolueze împotriva Iranului în afara Statelor Unite, în primul meci de la Cupa Mondială din 2026, pe fondul incertitudinii care planează asupra acestei partide din cauza tensiunilor geopolitice, relatează Reuters.

Iranul a fost una dintre primele naţiuni care s-au calificat la turneul final, însă participarea sa a fost pusă sub semnul întrebării de când a izbucnit, la sfârşitul lunii februarie, conflictul SUA şi Israel cu Republica Islamică, scrie News.ro.

Echipa Iranului are programate toate cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite, primul dintre acestea fiind cel din 15 iunie împotriva Noii Zeelande, la Los Angeles, însă Federaţia Iraniană de Fotbal a ameninţat că va boicota meciurile disputate pe teritoriul american.

Noua Zeelandă se pregăteşte ca şi cum meciul de la Los Angeles ar avea loc, dar jucătorii au declarat miercuri că ar putea accepta o mutare în afara SUA, dacă este necesar.
Mijlocaşul Ryan Thomas, care joacă în Ţările de Jos, a declarat că Iranul şi-a câştigat dreptul de a participa la Cupa Mondială şi că echipa All Whites va reuşi să facă faţă atenţiei suplimentare generate de acest meci.

„Merită să fie acolo, pentru că s-au calificat”, a declarat el pentru Reuters. Dacă trebuie să jucăm împotriva lor în Mexic sau Canada, atunci da, vom juca acolo. Pentru mine nu e chiar o problemă.”

Pe durata Cupei Mondiale, care se va desfăşura în perioada 11 iunie – 19 iulie, Noua Zeelandă îşi va stabili baza în oraşul San Diego, din sudul Californiei, situat la o scurtă distanţă cu maşina de graniţa cu Mexicul.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat săptămâna trecută că ţara sa ar fi dispusă să găzduiască meciurile Iranului din cadrul Cupei Mondiale, deşi decizia finală privind orice schimbare a locului de desfăşurare ar aparţine FIFA.

FIFA a refuzat să comenteze posibilitatea schimbării locurilor de desfăşurare a meciurilor Iranului, dar a declarat că este în contact cu federaţia iraniană de fotbal şi că aşteaptă cu nerăbdare ca echipele să concureze conform programului actual al meciurilor.

Iranul va juca, de asemenea, împotriva Belgiei la Los Angeles şi a Egiptului la Seattle în faza grupelor.

 

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
3
ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni...
Aur
4
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
5
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Digi Sport
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din Golf, despăgubiri, taxe pentru navele care tranzitează Ormuz
Razboi SUA IRan drapel
„Oameni ca noi nu se vor înțelege niciodată cu oameni ca voi”. Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul în 15 puncte transmis de Donald Trump Iranului: SUA cer un armistițiu de o lună pentru a negocia cu Teheranul
Kuwait Iran War
Război în Orientul Mijlociu, ziua 26. Navele „neostile” pot traversa Strâmtoarea Ormuz, spune Iranul. Prețul petrolului scade
vas care transportă gaz natural lichefiat
Exportatorii de gaze din SUA, unii dintre cei mai mari beneficiari ai războiului din Iran. Cum a reușit China să evite criza energetică
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nouă versiune a OUG pentru reducerea prețului combustibililor...
protest siguranta femeilor femicid
„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani...
image_1774429645516
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum...
protest damen BNS santier mangalia
Șantierul Naval Mangalia va intra în faliment, anunță BNS, după ce...
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiica cea mică a Monicăi Bellucci. La doar 16 ani, Leonie Cassel a apărut pe coperta Vogue Italia
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum a ajuns stadionul de fotbal din Bolintin-Deal să aibă un gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Managerul Spitalului de Psihiatrie Bălăceanca, contracte către un avocat cu sediul la fosta sa locuință. ANI...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Câtă apă trebuie să ai într-un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Cantitatea recomandată pentru fiecare...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Pro FM
Boala Lyme i-a schimbat complet viața. Adda a rămas cu sechele: „Am complicații pe coloană, mușchi, dureri”
Film Now
„The Office” l-a transformat în superstar. Steve Carell spune că un actor cunoscut l-a sfătuit să stea...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”