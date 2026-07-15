CM 2026. Presa internaţională, după prima semifinală: „Cea mai nesemnificativă echipă a Franței văzută vreodată la Cupa Mondială”

Presa internaţională critică dur echipa Franţei după înfrângerea suferită în faţa Spaniei (2-0), marţi, în semifinala Cupei Mondiale. „Se întoarce acasă după ce s-a lăsat pradă iluziilor, atât ea, cât şi toată lumea”, titrează, printre altele, Gazzetta dello Sport.

Franţa a căzut de la înălţimi mari, marţi, în faţa Spaniei, iar odată cu ea şi mulţi observatori. În timp ce presa spaniolă se bucură de lecţia dată de „La Roja” echipei „Les Bleus” (2-0) în semifinala Cupei Mondiale, mass-media internaţională se concentrează asupra deziluziei francezilor, consideraţi favoriţi ai competiţiei de mai multe săptămâni.

Ziarul german Der Spiegel rezumă această superioritate printr-o ecuaţie simplă: „Cea mai bună echipă > cei mai buni jucători individuali”

„Spaniolii au ridiculizat favoriţii”

„Spania i-a redus pe francezi, care până atunci dominaseră, la roluri secundare”, afirmă publicaţia într-un articol intitulat „Ziua inofensivităţii totale”. „E foarte frumos să ai un cvartet ofensiv de acest calibru, dar nu funcţionează dacă nimeni nu le pasează mingea”, comentează Daily Mail. „Această înfrângere va fi greu de digerat pentru Franţa, care se aştepta la mult mai mult în această zi de sărbătoare naţională.”

„Les Bleus au fost la un pas de umilinţă”

Ziarul argentinian Olé oferă o analiză aspră, dar corectă, a acestei „adevărate înfrângeri zdrobitoare”. „Pe alocuri, a fost o adevărată bătaie”, adaugă publicaţia. „Cupa Mondială are deja primul său finalist, iar spaniolii merită aplauze pentru că i-au ridiculizat pe favoriţi. Franţa s-a pierdut între vorbe şi fapte. Ultimul «Olé, Olé, Olé» a fost pe deplin meritat.”

Deşi nu a putut să-şi acopere naţionala, absentă de la ultimele trei Cupe Mondiale, Gazzetta dello Sport rămâne un observator foarte atent al competiţiei. Şi foarte sarcastic, de asemenea, salutând „o Spanie incredibilă”. „O Spanie magnifică şi dominantă, superioară din toate punctele de vedere”, insistă ziarul. „Un loc în finală pe deplin meritat. O Franţă complet anihilată: cea mai slabă echipă a Franţei, cea mai nesemnificativă, văzută vreodată la Cupa Mondială de când se ştie.”

„Se întoarce acasă după ce s-a lăsat pradă iluziilor, ea şi toată lumea, crezând că trofeul Cupei Mondiale le va aparţine”, mai scrie principalul cotidian sportiv italian. „Fără Kylian Mbappé, care a decedat brusc, fără toţi ceilalţi. Oare primii lor adversari erau slabi? Nu, această Spanie joacă într-o altă categorie, iar „Les Bleus” au întotdeauna dificultăţi împotriva ei: nu reuşesc să-şi controleze jocul, ceea ce îi destabilizează, îi înnebuneşte. Nu a existat niciun meci, de la primul până la ultimul minut.” „Les Bleus au fost la un pas de umilinţă, dezorientaţi şi abătuţi”, concluzionează ziarul.

Editor : Sebastian Eduard