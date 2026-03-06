CM de fotbal 2026: Mexicul pregătește o armată mai mare decât cea a României pentru a asigura securitatea echipelor și a fanilor

Autorităţile mexicane au anunţat vineri că aproape 100.000 de membri ai forţelor de securitate (militari, poliţişti şi agenţi privaţi) vor fi desfăşuraţi pentru a asigura siguranţa meciurilor de la Cupa Mondială 2026 prevăzute în Mexic, unde o recentă izbucnire de violenţe a urmat morţii unuia dintre baronii drogurilor, transmite AFP. Prin comparație, armata României are un total de circa 80.000 de militari - soldați, gradați, ofițeri și rezerviști.

Mexicul va găzdui 13 meciuri din cadrul Cupei Mondiale de fotbal, organizată împreună cu Statele Unite şi Canada, dintre care patru meciuri în Guadalajara, capitala statului Jalisco şi locul de naştere al Cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG), al cărui lider, Nemesio „El Mencho” Oseguera, a fost ucis în timpul unei operaţiuni a forţelor federale pe 22 februarie.

Cea mai mare parte a acestei desfăşurări va fi formată din 20.000 de militari, inclusiv membri ai Gărzii Naţionale, şi 55.000 de poliţişti, pe lângă membri ai companiilor private de securitate, a precizat generalul Roman Villalvazo Barrios, şeful centrului de coordonare pentru Cupa Mondială.

„Aceasta ne oferă un total de puţin peste 99.000 de persoane”, a adăugat el într-o conferinţă de presă.

Strategia de securitate, coordonată cu Statele Unite şi Canada, îşi propune să prevină şi să abordeze ameninţările din timpul competiţiei şi să asigure siguranţa spectatorilor aşteptaţi în oraşele gazdă.

Anunţul a fost făcut în statul Jalisco, unul dintre cele mai afectate de acţiunile lansate de CJNG în 20 din cele 32 de state ale ţării, după confirmarea morţii liderului său.

Mexico City şi Monterrey sunt celelalte două oraşe mexicane care vor găzdui meciuri de la Cupa Mondială. Meciul de deschidere este programat pe 11 iunie pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico.



La sfârşitul lunii februarie, preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a dat asigurări că nu există „niciun risc” pentru suporteri şi că „toate garanţiile de securitate necesare” vor fi implementate pentru meciurile programate la Guadalajara.



Iar Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a declarat că este "foarte calm" în ceea ce priveşte desfăşurarea meciurilor.



Guadalajara şi Monterrey urmează să găzduiască de asemenea, la sfârşitul lunii martie, playoff-urile care vor determina ultimele două dintre cele 48 de echipe calificate la Cupa Mondială.

Editor : Liviu Cojan