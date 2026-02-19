Cotația patinatoarei Juttei Leerdam a crescut masiv după episodul bustierei. „Are un potențial comercial de 9-11 milioane de euro”

După ce şi-a arătat bustiera la sosirea în cursa de 1.000 m de patinaj de viteză, Jutta Leerdam ar putea beneficia de un milion de dolari din partea sponsorilor săi. Sportiva olandeză, o adevărată vedetă în disciplina sa şi celebră în afara patinoarelor pentru relaţia sa cu YouTuber-ul şi boxerul Jake Paul, ar putea chiar să câştige jackpotul în contracte publicitare.



Atleta olandeză, dublu medaliată la patinaj viteză, cu un record olimpic în plus, este vedeta acestor Jocuri Olimpice din 2026. După ce a câştigat proba de 1.000 m, sub privirile logodnicului său, youtuberul şi boxerul Jake Paul, patinatoarea ar fi încasat o sumă frumuşică, un milion de dolari, pentru că şi-a etalat bustiera Nike, sponsorul său, după ce a trecut linia de sosire, informează News.ro.

Dar potenţialul comercial al Juttei Leerdam nu se opreşte aici. Potrivit profesorului Rob Wilson, specialist în comerţ şi finanţe sportive, intervievat de Daily Mail, patinatoarea olandeză ar trebui să-şi vadă veniturile crescând la sfârşitul Jocurilor Olimpice şi chiar să urmeze aceeaşi cale ca şi schioarea acrobatică Eileen Gu.

6,5 milioane de urmăritori pe Instagram

Pe lângă performanţele sportive şi contractele avantajoase cu numeroşi sponsori, precum Nike sau Red Bull, Jutta Leerdam se descurcă foarte bine pe reţelele de socializare. Atleta olimpică, urmărită în prezent de aproape 6,5 milioane de persoane pe Instagram şi de peste 3 milioane pe Tiktok, postează foarte regulat pe conturile sale fotografii sau videoclipuri care arată zilele sale şi performanţele sportive.

„În primul rând, valoarea ei adăugată este independentă de Jake Paul. Este vorba despre ea şi despre ceea ce este capabilă să facă”, a explicat profesorul Wilson pentru cotidianul englez.

Pe lângă contractele cu producătorii de echipamente sportive, Jutta Leerdam ar putea conta şi pe relaţia sa cu Jake Paul pentru a-şi creşte câştigurile, „cam aşa cum am văzut în cazul lui Taylor Swift şi Travis Kelce în urmă cu câteva veri”, precizează Rob Wilson.

Jutta Leerdam va putea pătrunde pe pieţele pe care el va fi activ, iar noi vom avea fani care vor urmări meciurile sale de box, iar Jake Paul va putea, de asemenea, profita de performanţele ei, ceea ce îi va face un produs de marketing foarte vizibil şi viabil din punct de vedere comercial ca şi cuplu”, a precizat profesorul.

Dacă patinatoarea reuşeşte să-şi diversifice activităţile, Rob Wilson estimează veniturile sale anuale „între 8 şi 10 milioane de lire sterline (adică între 9 şi 11 milioane de euro) pe an, în special în perioadele de vârf”.

