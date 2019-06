Cristi Manea, înainte de semifinala România-Germania U21: „În momentul de faţă putem bate pe oricine”

Fotbalistul echipei naţionale de tineret a României, Cristian Manea, a declarat înaintea semifinalei cu Germania de la Campionatul European U21, într-un interviu acordat site-ului oficial al UEFA, citat de Agerpres şi publicat pe canalul de YouTube al FRF, că el şi colegii săi sunt ca "nişte fraţi" şi că pot învinge orice adversar.



„Sunt foarte bucuros şi mândru că am reuşit să ne calificăm pentru prima oară în semifinale. Am venit aici şi am dat 100% în fiecare meci. Pas cu pas, unul lângă celălalt, am reuşit să ajungem până aici. Eu sper că nu ne vom opri aici. Jucăm fiecare meci ca acasă, ne ajută foarte mult suporterii. Ei sunt pentru noi al 12 jucător de care multe echipe au nevoie. Suntem o familie foarte unită la tineret şi cred că acest lucru a făcut diferenţa la acest turneu până acum. Suntem ca nişte fraţi, suntem de mici împreună şi ne-am învăţat unii pe alţii. Cu Germania ştiu că va fi un meci foarte dificil. Când eram mai mici am avut meci cu ei şi erau o forţă, ne-au bătut foarte rău. Acum vreau să ne luăm revanşa şi să scoatem românii în stradă. Va fi un meci cu de toate, un meci frumos de privit, o semifinală demnă de acest European. După meciurile cu Anglia, Franţa şi Croaţia, pot spune că în momentul de faţă putem bate pe oricine", a afirmat fundaşul.



„Toată lumea este surprinsă. Nimeni nu credea că ne vom califica la acest turneu final, cu atât mai puţin să ajungem în semifinale. Noi suntem mândri că putem reprezenta România la Campionatul European şi o facem destul de bine. Când am venit aici ştiam că jucăm în cea mai dificilă grupă, cu Anglia, Franţa şi Croaţia. Dar cred că ăsta a fost şi un avantaj pentru noi pentru că ne-am motivat şi ne-am mobilizat şi mai mult, pentru că ştiam ce adversari dificili vom întâlni. Suntem bucuroşi că am terminat grupa cu capul sus, pe primul loc, fără a pierde vreun meci", a adăugat Manea.



Acesta a menţionat că de abia aşteaptă să joace la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Sunt foarte mândru pentru că nici în cele mai frumoase vise ale mele nu mă gândeam că ne vom califica la Jocurile Olimpice. Doar la televizor priveam Jocurile Olimpice. Dar acum noi vom fi la Tokyo şi sper să jucăm cât mai bine. Cred că vom avea un viitor foarte frumos, mulţi de aici vom merge să jucăm în campionate puternice din Europa. Vom creşte mult mai mult, iar dacă vom rămâne uniţi atunci vom fi foarte greu de dărâmat. Sperăm să ne calificăm şi cu echipa mare la Campionatul European. Avem o grupă dificilă, dar ne putem califica", a precizat Manea.

Echipa României, calificată în premieră la Campionatul European de Fotbal U21





Selecţionata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-21, dar a obţinut şi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, după ce a terminat la egalitate cu formaţia Franţei, 0-0, luni seara, în Grupa C a turneului din Italia şi San Marino, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena.



România a reuşit să câştige Grupa C, după 4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa, echipă care a intrat şi ea în careul de aşi din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund. În semifinale, România va întâlni Germania, campioana en titre, joi, la Bologna (19:00).



România nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, când selecţionata noastră ajunge în sferturile de finală. Aceasta va fi a patra participare a României în turneul olimpic de fotbal, după ediţiile din 1924, 1952, 1964.