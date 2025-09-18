Criză uriașă în sportul românesc. Multe federații și cluburi au conturile goale: „N-au bani nici de utilităţi”

Sportul românesc traversează o adevărată criză din punct de vedere financiar şi mai multe federaţii au conturile goale de mai multe luni, bazându-se pe susţinerea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pe bani din mediul privat sau chiar ai părinţilor sportivilor pentru a-i putea trimite pe aceştia la competiţiile internaţionale.

„Suntem terminaţi toţi. Sunt multe federaţii, cred că sunt zece federaţii acum care sunt pe zero, şi asta de vreo 2-3 luni. Şi restul stau prost, foarte prost. Atletismul e pe zero de trei luni, s-au dus la Campionatele Mondiale de la Tokyo pe banii COSR, tirul, tir cu arcul, rugby-ul de vreo două luni, kaiacul e de vreo patru luni pe zero, scrima nu mai are bani, e pe zero, tenisul de masă, la fel, tenisul, la fel, chiar şi canotajul e în aceeaşi situaţie. Pe zero, adică nu mai sunt bani de reprezentare, nu mai vorbim despre salarizare, că federaţiile au şi salariaţi”, a dezvăluit unul dintre preşedinţii de federaţie, care a dorit să-şi păstreze anonimatul, pentru Agerpres.

Federații „la limita subzistenței”

Conducătorii federaţiilor au avut chiar o întâlnire în acest sens, pentru a discuta problemele financiare cu care se confruntă, dar mulţi nu doresc să-şi exprime public nemulţumirea, bazându-se pe o suplimentare a bugetelor la rectificarea bugetară aşteptată din partea Guvernului.

„Am avut o întâlnire, toţi ne plângeam de lipsa banilor, dar când a fost vorba să facem ceva concret pentru a ajunge la urechile guvernanţilor au tăcut. Probabil că se gândesc că bani oricum vor veni la rectificare, dar eu mă îndoiesc”, a spus pentru Agerpres un alt preşedinte de federaţie.

„Ar mai trebui să se dea la rectificare, pentru că altfel nu-şi încheie activităţile toate federaţiile. Pentru că în afară de cele enumerate, sunt multe la limita subzistenţei. Nu se stă bine deloc. Sunt federaţii care au plecat la campionatele mondiale pe banii COSR-ului, toate federaţiile sunt acum călare pe COSR. Poate se va debloca, dar acum nu găsim răspunsuri pe nicăieri. Sportul e la priorităţi de fiecare dată, de vreo 35 de ani, dar acum situaţia e asta pe care v-am zis-o. Am înţeles că şi cluburile au blocaje financiare, Steaua, Dinamo, Rapidul. Sunt probleme peste tot, alte cluburi n-au bani, săracii, nici de utilităţi”, completează un alt preşedinte.

Federaţia de Kaiac-Canoe apelează la părinți

Problema financiară a cluburilor este confirmată de un alt şef de federaţie, care explică faptul că structurile sportive nu mai au bani pentru participarea la competiţii: „Sunt probleme majore şi la cluburi, în perioada asta sunt probleme peste tot. Se încearcă tăierea de ici de colo, dar nu mai e de ajuns. Cluburile, ca şi federaţiile, sunt într-o criza financiară profundă. Nu mai au bani de pregătire de competiţii şi aşa mai departe”.

Unul dintre cazurile grave în ceea ce priveşte lipsa finanţării este cel al Federaţiei Române de Kaiac-Canoe, instituţia apelând la părinţi în vara acestui an pentru ca sportivii să poată participa la Campionatele Mondiale de juniori şi tineret din Portugalia.

„Noi, pe luna august, n-am avut bani nici de salarii. Bani de pregătire nu avem absolut deloc. Numai pregătirea când o să începem, o vom face cu bunăvoinţa Comitetului Olimpic şi Sportiv Române. Acum mai lansăm încă o solicitare, o cerere de finanţare la ANS. Noi am avut de două ori câte 300.000 în ianuarie-februarie şi după aia când ne-a dat bugetul ne-a dat 1.800.000 de lei. Am făcut încă o solicitare de vreo 2.500.000 şi ne-a dat 500.000. Am mers la Campionatul Mondial de Juniori şi Tineret pe banii părinţilor şi ai sponsorilor. E unicat. Sunt de 20 de ani preşedinte, dar aşa ceva nu am întâlnit”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Kaiac-canoe, Ion Bîrlădeanu.

„Mare, mare noroc am avut cu COSR care ne-a plătit juniorii, tineretul. Şi acum, chiar astăzi, am compus o solicitare de finanţare de la comitet pentru lotul de seniori. Vă spun, în primăvară fac 50 de ani de kaiac-canoe şi 20 de ani de când sunt preşedinte, dar aşa ceva nu mi s-a întâmplat. E dificil peste tot şi nu văd că ar putea fi mai uşor. Nu văd de unde să mai rupă să ne dea şi nouă ceva, cu toate că noi suntem cât negru sub unghie", a completat Bîrlădeanu.

FRT se plânge că o duce și mai rău

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, spune că bugetul instituţiei pe care o conduce este afectat, pe lângă alocarea insuficientă, şi de faptul că în anii precedenţi FRT nu a beneficiat de susţinere din partea statului.

„Dacă alte federaţii stau prost, având în vedere că toate şi-au primit banii şi nu au avut probleme în ultimii şase, şapte, opt ani, noi stăm şi mai prost, pentru că după cum bine se ştie, noi am avut finanţarea sistată în ultimii patru-cinci ani. Am avut o groază de procese. Este adevărat că am câştigat parte din ele şi acum încercăm, dar foarte greu, să ne recuperăm bănuţii câştigaţi în instanţă. Nu este o procedură uşoară, dar ne chinuim. Ca o concluzie, deci dacă alţii care au avut bugetele neatinse ani de zi, o duc rău, noi, care am fost fără buget în ultimii mulţi ani, o ducem şi mai rău. Am făcut şi noi cerere de suplimentare a bugetului la ANS, ca toatele celelalte federaţii, încă din luna iunie-iulie, şi acum toată lumea aşteaptă rectificarea bugetară”, a declarat Cosac.

Problemele financiare au afectat şi deplasarea echipei de Cupa Davis în El Salvador, la ultima întâlnire din primul tur al Grupei Mondiale II: „Noi am avut probleme cu deplasarea echipei de Cupa Davis în El Salvador. Şi noi am fost pe listă, am intrat în dezbatere la comisia tehnică de la COSR, dar din păcate am primit negaţie. Nu am primit bani pentru deplasarea la Cupa Davis şi am fost nevoiţi să facem rost din sponsorizări, din surse proprii, să ne gospodărim astfel încât echipa naţională de Cupa Davis să poată participa la acest eveniment important”.

COSR, un „pompier extraordinar care a stins focul”

Tenisul de masă se confruntă de asemenea cu dificultăţi financiare, deşi preşedintele federaţiei, Cristinel Romanescu, spune că în acest an a fost cât se poate de cumpătat, iar COSR s-a dovedit a fi un „pompier extraordinar care a stins focul atunci când a fost nevoie”.

„Noi, Federaţia Română Română Tenis de Masă, la momentul când suntem de vorbă, nu suntem pe zero. Avem banii necesari pentru a asigura salariile angajaţilor, avem banii necesari să participăm la campionatele majore care sunt inclusiv luna asta şi în luna octombrie, avem mai puţin bani pentru cei micuţi, adică încă ne desfăşurăm activitatea, dar asta nu înseamnă că nu e o nevoie. Adică noi poate banii pe care i-am avut, i-am folosit mai cu chibzuinţă, am fost un pic mai cumpătaţi, zic eu”, a spus acesta.

Romanescu spune că e nevoie de o suplimentare: „Aşteptăm o rectificare, care nu ştim dacă mai vine. Speranţă există, şi noi discutăm aproape zilnic, şi promisiuni sunt, doar că mai durează. Ideea este să nu dureze foarte mult, pentru că altfel vom avea ceva probleme. Şi noi am făcut cereri şi am primit un suport de la COSR întotdeauna, ori de câte ori a fost o super-urgenţă. Şi ne-a ajutat şi anul ăsta, fără nicio problemă. COSR e un pompier extraordinar, noi doar spunem că arde şi imediat stinge focul”, a explicat preşedintele FRTM.

Criză și la Federația de Tir

Secretarul general al Federaţiei Române de Tir, Sorin Matei, a explicat că instituţia nu are acoperită finanţarea pe ultimele trei luni ale anului şi că se confruntă cu o situaţie dificilă din punct de vedere al bugetului, nemaiîntâlnită în ultimii 30 de ani.

„Octombrie, noiembrie, decembrie, conform contractului, Federaţia Română de Tir Sportiv nu are finanţare de la agenţie, se încheie în septembrie. Am făcut cerere, am făcut mai demult. Toate federaţiile cred că au făcut solicitare, numai că deocamdată, după cum vedeţi, nu e vorba de nicio rectificare, trebuie să aşteptăm, probabil, luna octombrie, nu ştim. Pentru noi suma alocată a fost mică şi nu a acoperit cheltuielile. Nu ştiu ce se va întâmpla dacă nu va apărea această rectificare, o să vedem atunci, la momentul potrivit, ce e de făcut. Numai că e o situaţie pe care n-am întâlnit-de treizeci de ani de când sunt în sport. Nu că ar avea vreo vină Agenţia Naţională pentru Sport. E o situaţie generală în care, de această dată, cred că toate domeniile de activitate sunt atinse de această criză, sau cum să-i spun. Motiv pentru care, în asemenea situaţie, vă daţi seama că, în faţa educaţiei, în faţa sănătăţii, nu ştiu cât de prioritar să fie sportul”, spune el.

Sorin Matei speră că situația se va remedia puțin spre sfârșitul anului: „Eu sunt realist, probabil că se va reaşeza un pic sistemul pentru sfârşitul anului într-o zonă extrem de timidă din punct de vedere al cerinţelor sau al nevoilor federaţiilor sportive naţionale. Vine etapa a doua, începutul anului viitor, care e în totalitate incert, cu ce se va întâmpla şi ce proiecte de viitor vor exista cu aceste organizaţii private de utilitate publică”.

Și sporturile de iarnă resimt lipsa banilor

Nici sporturile de iarnă nu sunt ocolite de criza financiară, după cum a explicat preşedintele Federaţiei Române de Schi-Biatlon, Puiu Gaspar, chiar dacă sezonul abia acum începe.

„Noi am avut şansă prin faptul că sezonul de iarnă începe în luna noiembrie şi este sezon preolimpic, şi beneficiem de un buget aproximativ la ce ne trebuie, plus bugetul de la Comitetul Olimpic, să acoperim cam 75-80% din necesar. Sperăm ca luna noiembrie şi decembrie să putem să o asigurăm din punct de vedere al pregătirii şi participării la competiţii, pentru a ne menţine calificările la Jocurile Olimpice şi din ultimele discuţii pe care le-am avut la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru sportivii calificaţi, ne-a promis că vom avea, pentru că la ANS nu mai există niciun ban. Aşa am înţeles că în afară de contractul pe care l-am semnat, nu ar mai fi nimic în plus. Noi sperăm să vină, pentru că avem nevoie pentru noiembrie şi decembrie”, a declarat Puiu Gaspar.

Conform mai multor surse, majoritatea federaţiilor sportive naţionale au depus cereri de refinanţare a bugetului la Agenţia Naţională pentru Sport, iar preşedintele ANS, Bogdan Matei, a confirmat, pentru Agerpres, că 12 dintre ele vor beneficia de majorări odată cu rectificarea bugetară.

Editor : M.I.