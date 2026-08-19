CSA Steaua: Cum a restituit MApN fondurile după ce le-a tăiat și ce se întâmplă cu promovarea echipei de fotbal în Liga 1

Ministerul Apărării Naționale (MApN) susține că activitatea sportivă de performanță a CSA Steaua nu este afectată de diminuarea bugetului clubului, după ce alocarea bugetară a fost redusă cu 30% la începutul anului, în contextul unui proces de reorganizare.

Potrivit MApN, măsura a fost luată la începutul anului 2026, având în vedere reorganizarea CSA Steaua. Cum procesul nu a fost finalizat în termenul inițial și a fost replanificat pentru luna octombrie, „cea mai mare parte” din suma care nu fusese alocată clubului la începutul anului a fost virată înapoi în luna iulie.

Ministerul precizează că, după realocarea fondurilor, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță. CSA Steaua are, potrivit instituției, banii necesari pentru plata obligațiilor contractuale, participarea la competițiile prevăzute în calendarele sportive și desfășurarea activității până la sfârșitul anului.

„Reorganizarea are ca obiectiv eficientizarea activității clubului, clarificarea responsabilităților și identificarea unor soluții care să permită dezvoltarea pe termen lung a activității sportive”, transmite MApN.

Ce se știe de echipa de fotbal

În ceea ce privește echipa de fotbal, Ministerul Apărării Naționale afirmă că obiectivul rămâne promovarea CSA Steaua în prima ligă. Pentru ca acest lucru să fie posibil este însă necesară modificarea cadrului legislativ, iar MApN spune că această etapă ar urma să fie realizată după învestirea unui guvern cu puteri depline.

Ministrul apărării naționale a subliniat că „obiectivul rămâne promovarea echipei de fotbal a CSA Steaua în prima ligă”, însă pentru acest lucru este nevoie de modificarea legislației.

CSA Steaua evoluează în prezent în Liga 2, iar promovarea directă în SuperLiga României este împiedicată de actualul cadru legislativ, care nu permite cluburilor de drept public să participe în primul eșalon.

MApN mai precizează că urmărește modul în care sunt utilizate fondurile alocate clubului și analizează soluții pentru ca activitatea CSA Steaua să se desfășoare în condiții de eficiență, transparență și sustenabilitate financiară.

Editor : Sebastian Eduard