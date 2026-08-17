La sosirea în România, pe Aeroportul Otopeni, David Popovici, înotătorul numărul unu al României, medaliat cu aur la 100m și 200m la Europene a fost primit de fani și presă. A profitat de prilej pentru a spune câteva cuvinte.

„Bine v-am găsit, mulțumim pentru primire. Suntem obosiți, clar, după drumul ăsta lung, dar suntem foarte bine și mulțumiți de tot ceea ce am realizat”, a declarat Popovici.

„Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin toate momentele grele și dacă aș putea totuși să-i spun ceva, i-aș spune că tot o să fie bine, o să fie ok. Uite că totul se așează, da, am învățat să mă bucur de succes. Într-un interviu mai vechi de-al lui Kobe Briant în care cineva îl întrebase dacă iubește mai mult să piardă sau să căștige, răspunsul lui a fost unul foarte interesant”, a continuat Popovici. „A zis că niciuna/ Nu îl prea interesează. E neutru. El joacă de dragul de a desluși anumite lucruri și aspecte ale vieții lui. La fel. și eu un înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine și a mă depăși mai mult decât să înot pentru succes sau titluri. Deși în momentul în care o faci cu dragoste și chiar cu pasiune s-ar putea ca titlurile să și vină la pachet cu asta”.

David Popovici, despre scandalul momentului

David Popovici a tras un semnal de alarmă și a vorbit despre statul român care nu și-a onorat o mare parte dintre premierile pe care a asumat că le va acorda sportivilor de înaltă performanță din țara noastră.

Popovici a subliniat că o parte dintre acești sportivi au o situație financiară grea și că nu se pot descurca fără aceste premii din partea statului.

”(n.r. despre premierile acordate de statul român sportivilor) Mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor de ani și ani de zile care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc sportivi de talie din România care nu au aceleași condiții pe care le am eu acum.

Este o situație care nu poate să fie comentată. Este acest sentiment de identificare. Am câștigat cu toții, dar multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot schimba viața în bine. Asta e situația în țară. O să profit de fiecare dată să reamintesc acest lucru. Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia?

De fiecare dată când am ocazia o să spun că nu am avut cele mai bune condiții. Într-un fel sau altul, m-am descurcat. Dacă vorbesc de următoarele generații, rolul infrastructurii ar trebui să fie luat în serios și rezolvat pe cât se poate. Și pentru educația noastră ca societate”, a spus David Popovici.

Ce spune premierul Bolojan

Declarațiile lui Popovici vin după ce Agenției Naționale pentru Sport a fost acuzată că are restanțe, în ultimii doi ani, către mai mulți sportivi care au cucerit medalii, datorii de milioane de lei. Despre aceste datorii au vorbit și componentele lotului național de tenis de masă, dar și David Popovici, în urmă cu circa un an.

Doar pentru performanța sa remarcabilă de zilele trecute Popovici trebuie să primească din partea ANS 28.000 de euro, câte 14.000 pentru fiecare medalie. În plus, președintele ANS are posibilitatea de a dubla premiul, pentru cucerirea titlului european într-o probă olimpică.

Întrebat despre această situație, premierul Bolojan a spus că „Întotdeauna s-au făcut aceste alocări”

„Cred că România trebuie să asigure condiţii cât mai bune atât pentru sportul de masă, dar şi pentru sportul de performanţă. (...) Atunci când pot fi acordate premii sau bonificaţii, pentru sportivii care performează, din bugetele care sunt alocate pentru această destinaţie, întotdeauna s-au făcut aceste alocări", a declarat Ilie Bolojan, scrie DigiSport.

Editor : Sebastian Eduard