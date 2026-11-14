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David Popovici face un nou apel către Guvern pentru plata banilor datorați sportivilor, la inaugurarea bazinului olimpic din Otopeni

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David Popovici
Foto: David Popovici / Sursa foto: Profimedia Images
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Campionul olimpic David Popovici a lansat sâmbătă un nou apel către Guvern pentru plata premiilor restante datorate sportivilor, avertizând că mulți dintre colegii săi depind de acești bani pentru a-și putea continua cariera. Prezent la inaugurarea noului bazin olimpic din Otopeni, înotătorul a atras atenția că unele recompense au fost promise în urmă cu ani de zile, iar întârzierile îi pun pe sportivi în dificultate.

Întrebat dacă are speranţe că noul Guvern va rezolva problema restanţelor acumulate la premierea sportivilor, înotătorul român a afirmat că a ales să folosească vizibilitatea sa pentru a-i reprezenta pe cei care nu au o platformă publică la fel de puternică.

„Cred că au fost multe, putem să le zicem şi personaje, multe guverne care au spus că îşi doresc să rezolve problema restanţelor premierilor. Am cumva speranţa că inclusiv din astfel de iniţiative se poate inspira şi noul Guvern, pentru a susţine, aşa cum pot ei, sportul. Eu pot vorbi despre asta, am şi privilegiul de a vorbi în faţa multor camere şi am şi privilegiul de a nu depinde de fondurile alea care ne sunt datorate. Numai că încerc să vorbesc în numele colegilor care nu au poate o platformă atât de mare şi să le reamintesc celor care trebuie să vadă mesajul ăsta că foarte mulţi dintre colegii mei depind de asta. Şi întreaga lor carieră, şi întregul lor parcurs sportiv, şi până la urmă e pâinea pe care o mănâncă, depind inclusiv de premierile promise cu ani şi ani şi ani în urmă, inclusiv de dinainte să fi ajuns ei campioni mondiali, europeni, olimpici. Chestii pe care simţeau că se pot baza în momentul în care au decis că: 'OK, voi lăsa totul deoparte, mă voi concentra strict pe sport'. Dar uite, acum multora dintre ei, şi am vorbit personal cu mulţi, le este foarte dificil”, a declarat David Popovici.

Multiplul medaliat olimpic şi mondial a scos în evidenţă discrepanţa dintre lipsa de implicare a autorităţilor şi investiţiile realizate de mediul privat în infrastructura sportivă, făcând un apel către marile companii să urmeze exemplul lui Ion Ţiriac.

„Oricât de vocal aş fi, şi într-adevăr am fost şi sunt de fiecare dată când am ocazia să atrag atenţia asupra neregulilor sau asupra lipsei implicării statului în astfel de treburi, sunt totuşi un singur om. Cred că trebuie să fim şi mai vocali legat de asta. Cât despre ce a putut să facă o companie privată, mi-ar plăcea foarte tare să văd astfel de iniţiative îmbrăţişate inclusiv de alte companii private, pentru că sunt extrem de mulţi bani la mijloc şi extrem de multe fonduri în multe alte companii private. Şi dacă statul întârzie sau poate nu o face niciodată, mi-ar plăcea să preia exemplul Grupului Ţiriac şi fundaţiei şi să se implice fiecare aşa cum poate”, a mai spus sportivul.

Nu este prima dată când David Popovici atrage atenția asupra acestei probleme. Campionul olimpic a criticat și în trecut întârzierile în plata premiilor datorate sportivilor și a declarat că va profita de fiecare ocazie pentru a le reaminti autorităților de aceste restanțe.

Referindu-se la parcursul său competiţional, David Popovici a precizat că victoria obţinută anul trecut în proba de 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore, rămâne cea mai importantă cursă din cariera sa din punct de vedere psihologic, ajutându-l să depăşească o perioadă dificilă.

„Mă uit din când în când la cursele mele, foarte rar totuşi, cred că de câteva ori pe an. Cursa de 200 de metri liber de anul trecut de la Singapore, înseamnă foarte, foarte mult pentru mine, pentru că am reuşit în momentele alea să-mi demonstrez că, uite, deşi nu aveam poate cea mai mare încredere în mine la momentul acela, am reuşit totuşi să trec cu capul sus prin perioada aia mai dificilă din cariera mea. Deşi cu un an înainte ieşisem campion olimpic tot în 200 de metri liber şi să zicem că a fost cea mai impresionantă cursă, titlu de până acum, a venit într-un moment mult mai important pentru mine victoria de anul trecut de la Mondialele din Singapore, pentru că aveam nevoie de o victorie atunci, aveam nevoie să-mi demonstrez că pot. Pentru că, fie că vă vine să credeţi sau nu, şi sportivii de talie olimpică sunt oameni şi avem propriile îndoieli şi dubii”, a explicat Popovici.

În ceea ce priveşte planurile pentru finalul acestui an, Popovici a precizat că se află deja în plină perioadă de acumulare pentru sezonul următor, care are ca obiectiv intermediar Campionatele Mondiale din vară, în drumul spre Jocurile Olimpice de la Los Angeles: „Finalul de an înseamnă de fapt începutul sezonului pentru mine, pe care l-am început de două luni aproximativ, şi înseamnă foarte, foarte multe antrenamente şi cumva punem bazele piramidei. Încheiem sezonul în vară cu Campionatul Mondial, care e încă un pas pentru Jocurile Olimpice de la LA”, a mai spus David Popovici.

Omul de afaceri Ion Ţiriac a extins baza sportivă de la Otopeni prin inaugurarea Allianz-Ţiriac Summer Arena, o nouă facilitate dezvoltată de Grupul Ţiriac, care include un bazin olimpic acoperit şi săli moderne dedicate pentru disciplinele judo şi scrimă.

Deschiderea noii arene, amplasată în vecinătatea patinoarului şi a sălii de gimnastică „Nadia Comăneci”, a fost marcată, sâmbătă, prin sesiuni demonstrative de înot, judo şi scrimă la care au participat 600 de copii.

Noua arenă din Otopeni, cu o suprafaţă construită de 3.877 mp şi o investiţie netă de aproximativ 7,5 milioane de euro, reuneşte trei spaţii dedicate fiecărei discipline pe care o găzduieşte: un bazin olimpic de înot, o sală de scrimă de 128 mp şi o sală de judo de 400 mp.

Concepută pentru utilizare pe tot parcursul anului, noua bază oferă condiţii pentru iniţiere sportivă, antrenamente şi competiţii, contribuind la dezvoltarea unei infrastructuri care susţine atât sportul de masă, cât şi pregătirea sportivilor.

Editor : M.I.

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