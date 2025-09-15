David Popovici împlineşte 21 de ani. Ce îşi doreşte marele campion: „De ziua mea nu vreau cadouri”

Campionul la înot David Popovici, deţinătorul titlului olimpic la 200 metri liber şi dublu medaliat cu aur la Campionatele Mondiale de la Singapore din acest an, împlineşte, luni, 21 de ani.

David Popovici s-a născut la 15 septembrie 2004 în Bucureşti şi a început înotul la vârsta de patru ani, la bazinul „Lia Manoliu“, la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta scolioza aflată în stadiu incipient.

La vârsta de 9 ani a început să se antreneze la Aqua Team Bucureşti, cu Adrian Rădulescu, fost înotător, doctor în performanţă atletică, specializat în înot.

În 2022, David Popovici a avut un an fantastic, cu 13 medalii cucerite la cele patru mari competiţii la care a participat. Dintre acestea, 11 au fost de aur, amintește News.ro.

Elevul antrenorului Adrian Rădulescu a uimit lumea nataţiei cu „dubla de aur” realizată în probele de 100 şi 200 m liber la Mondialul de seniori, Europeanul de juniori, Europeanul de seniori şi Mondialul de juniori.

În 2023 nu a reuşit să-şi apere titlurile mondiale la 100 metri liber şi 200 metri liber, dar şi-a asigurat calificarea pentru Jocurile de la Paris.

În 2024, el a câştigat titlurile europene la 200 metri liber şi 100 metri liber, dar şi aurul la 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris şi bronzul la 100 metri liber.

În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. În plus, la 100 m liber a stabilit un record european şi record al competiţiei (46.51).

Popovici a devenit în Singapore singurul înotător din istorie care a reuşit să câştige aurul la 100 m liber şi la 200 m liber la două ediţii ale Campionatului Mondial. De asemenea, românul a înregistrat al doilea timp din istorie la 100 m liber, 46.51, mai bun fiind doar recordul mondial de 46.40 al lui Pan Zhanle, sportiv care în Singapore nu a prins finala.

Idolii săi în nataţie sunt Michael Phelps şi Ian Thorpe.

David Popovici îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion eurropean la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră. Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!", este mesajul transmis de Popovici.

Donaţiile pot fi făcute direct pe hopeandhomes.ro/David în perioada 11 – 18.09.2025.

Popovici este din 2023 Ambasador Hope and Homes for Children, alături de care s-a implicat în mai multe campanii pentru a schimba în bine vieţile copiilor vulnerabili: şi-a oferit casca şi ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă de performanţă aflată într-o luptă grea cu boala şi a contribuit decisiv la strângerea sumei necesare pentru ca cinci fraţi muzicieni să aibă o casă a lor.

Anul trecut, de ziua sa, a mobilizat aproape 9.000 de donatori individuali în cea mai amplă campanie de strângere de fonduri, prin campania „Ambasador pentru Acasă”, pentru construcţia unei case familiale, unde se vor muta la finalul anului 11 copii cu nevoi speciale.

Editor : M.B.