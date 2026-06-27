David Popovici, medalie de aur la 100 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma

David Popovici a câștigat, sâmbătă, medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Trofeul Settecolli de la Roma, după ce s-a impus în finală cu timpul de 47,26 secunde, transmite Digi Sport. Succesul vine la doar o zi după ce campionul olimpic român a obținut argintul la 50 de metri liber, confirmând forma excelentă înaintea principalelor competiții ale verii.

Sportivul român în vârstă de 21 de ani s-a impus în finală cu timpul de 47,26 secunde, după ce intrase în ultimul act al competiției cu cel mai bun timp din serii, 47,72 secunde. Popovici l-a devansat pe brazilianul Guilherme Santos Caribe, unul dintre principalii săi rivali în cursa pentru aur, și și-a trecut în palmares o nouă medalie de aur la prestigioasa competiție organizată în capitala Italiei.

Succesul vine la doar o zi după ce înotătorul român a obținut medalia de argint în proba de 50 de metri liber, confirmând constanța rezultatelor sale la unul dintre cele mai importante concursuri de pregătire ale sezonului.

Programul românului la Trofeul Settecolli nu s-a încheiat însă. David Popovici urmează să concureze și în proba de 200 de metri liber, programată duminică, 28 iunie.

După medalia de argint cucerită în proba de 50 de metri liber, campionul olimpic a vorbit despre legătura specială pe care o are cu Roma, orașul în care a obținut unele dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale.

„Și mie mi-a fost dor de ei, sper că și lor de mine. Chiar am așteptat foarte mult timp momentul ăsta, să mă întorc la Roma, să concurez și să înot repede. Nu e doar bazinul meu preferat din lume, este unul dintre locurile mele preferate din lume. Îmi trezește amintiri foarte plăcute”, a declarat David Popovici.

Obiectivul rămâne Campionatul European

Davic Popovici consideră că participarea la Trofeul Settecolli reprezintă o etapă importantă în pregătirea pentru Campionatele Europene programate la Paris, în perioada 10-16 august.

„Toată competiția este o încălzire foarte bună pentru Europene. Îmi place să încep cu o probă în care simt că presiunea este ceva mai mică. Acum urmează recuperarea, iar apoi mă concentrez pe proba de 100 de metri liber”, a afirmat sportivul român.

Rezultatele obținute la Roma confirmă statutul lui David Popovici de favorit la marile competiții ale verii, în condițiile în care campionul olimpic continuă să înregistreze timpi de top în probele sale de referință.

Editor : M.I.