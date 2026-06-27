Live TV

David Popovici, medalie de aur la 100 m liber la Trofeul Settecolli de la Roma

Data publicării:
david popovici profimedia-0894714355
David Popovici. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Obiectivul rămâne Campionatul European

David Popovici a câștigat, sâmbătă, medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Trofeul Settecolli de la Roma, după ce s-a impus în finală cu timpul de 47,26 secunde, transmite Digi Sport. Succesul vine la doar o zi după ce campionul olimpic român a obținut argintul la 50 de metri liber, confirmând forma excelentă înaintea principalelor competiții ale verii.

Sportivul român în vârstă de 21 de ani s-a impus în finală cu timpul de 47,26 secunde, după ce intrase în ultimul act al competiției cu cel mai bun timp din serii, 47,72 secunde. Popovici l-a devansat pe brazilianul Guilherme Santos Caribe, unul dintre principalii săi rivali în cursa pentru aur, și și-a trecut în palmares o nouă medalie de aur la prestigioasa competiție organizată în capitala Italiei.

Succesul vine la doar o zi după ce înotătorul român a obținut medalia de argint în proba de 50 de metri liber, confirmând constanța rezultatelor sale la unul dintre cele mai importante concursuri de pregătire ale sezonului.

Programul românului la Trofeul Settecolli nu s-a încheiat însă. David Popovici urmează să concureze și în proba de 200 de metri liber, programată duminică, 28 iunie.

După medalia de argint cucerită în proba de 50 de metri liber, campionul olimpic a vorbit despre legătura specială pe care o are cu Roma, orașul în care a obținut unele dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale.

„Și mie mi-a fost dor de ei, sper că și lor de mine. Chiar am așteptat foarte mult timp momentul ăsta, să mă întorc la Roma, să concurez și să înot repede. Nu e doar bazinul meu preferat din lume, este unul dintre locurile mele preferate din lume. Îmi trezește amintiri foarte plăcute”, a declarat David Popovici.

Obiectivul rămâne Campionatul European

Davic Popovici consideră că participarea la Trofeul Settecolli reprezintă o etapă importantă în pregătirea pentru Campionatele Europene programate la Paris, în perioada 10-16 august.

„Toată competiția este o încălzire foarte bună pentru Europene. Îmi place să încep cu o probă în care simt că presiunea este ceva mai mică. Acum urmează recuperarea, iar apoi mă concentrez pe proba de 100 de metri liber”, a afirmat sportivul român.

Rezultatele obținute la Roma confirmă statutul lui David Popovici de favorit la marile competiții ale verii, în condițiile în care campionul olimpic continuă să înregistreze timpi de top în probele sale de referință.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_DECLARATII_SIMION_MOTUNE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne...
lideri partide si presedintele
3
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
4
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Internazionali di Nuoto - 62mo Trofeo Settecolli
David Popovici, locul doi la 50 de metri liber, la Trofeul Settecolli de la Roma: nou record național
Italy Air Travel
Aeroporturile din Roma cer suspendarea sistemului biometric de intrare în UE pentru a evita haosul în sezonul estival
david popovici cu papa leon
David Popovici, primit de papa Leon. Înotătorul român va participa la competiția de natație unde în 2022 a stabilit recordul mondial
pisici curioase
Pisicile Romei, în centrul unui nou tur de alergare lansat pentru turiști
aeronava easyjet
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un pasager a dezvăluit ce are în bagaj
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Partidele au pe masă cinci scenarii pentru viitorul Guvern...
ODAmaD00NDAmaGFzaD0yZGFlMjc3ZTgwNzliZmY1NTY2NDAwYzNjOTY5OWE5Zg==.thumb
Explicațiile lui Eugen Tomac despre fotografia în care apare alături...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan anunță o scădere a deficitului cu peste 40%. „Este calea...
sigle psd si pnl
Un deputat liberal îi răspunde Olguţei Vasilescu: „Cei care încearcă...
Ultimele știri
Aleksandar Vucic anunţă că va demisiona în câteva săptămâni. Ce urmează în Serbia după plecarea președintelui
Un avion de vânătoare MiG-29 ucrainean a fost pierdut în timpul unei misiuni de luptă. Ce s-a întâmplat cu pilotul
Primăria Capitalei: Lucrările la Pasajul Basarab avansează. Un sens va fi închis circulației 
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
David Popovici, legendă la Settecolli! Cu ce record apare pe „panoul” campionilor
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Cum a apărut Shakira în tribune la meciul în care Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale. Cine a însoțit-o...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răzvan Lucescu a ales și urmează să semneze! Salariul e uriaș
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
Cum recuperezi banii pierduți la pensie pentru că nu ți s-au recunoscut grupele de muncă? Aceștia sunt pașii
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...