David Popovici s-a calificat în semifinalele la 200m. Miza uriașă dacă mâine e câștigător în marea finală

Înotătorul român s-a calificat în semifinale la 200 m, după ce astăzi în jurul orei 11 a cîștigat calificările din serii după prima poziție. După prima lungime de bazin, Popovici a avut un timp de record Mondial.

Per total, Popovici a obținut al 4-lea timp din calificări - 1.46.06.

Semifinalele probei 200 de metri liber sunt programate în sesiunea de seară, de la ora 19:41 şi 19:45, ora României.

Cei mai buni opt înotători din semifinale se vor califica în marea finală care va avea loc vineri, 14 iulie, tot în sesiunea de seară.

Dacă se va impune în proba de 200 de metri liber, David Popovici va fi primul înotător din istorie care câștigă probele de 100 și 200 de metri liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene, după cele din 2022 și 2024.

În proba de 100 metri liber, considerată ”proba regină a natației”, David Popovici a avut cel mai bun timp atât în serii, cât și în semifinale. Astfel, campionul român pornește favorit și în proba de 200 metri liber.

”Păi, trebuie doar să mă calific mâine (n.r. - 13 august) în semifinale, după care trebuie să mă calific în finală. Sigur, nu o să fie o competiție la fel, cred eu, de fapt, la fel de strânsă ca la 100 de metri, unde s-a produs ceva extraordinar la concursul ăsta, unde toți am înotat așa de bine.

Numai că, din nou, asta nu înseamnă că trebuie să mă culc pe ureche. Numai că mâine (n.r. - 13 august) nu că ar fi o zi ușoară, dar e o zi unde nu trebuie să dau 100%. 100% poimâine (n.r. - 14 august), la finală”, a spus David Popovici, conform DigiSport.

Editor : Sebastian Eduard