Live TV

Decizie radicală a Rusiei la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca, după anunțul lui Emil Boc privind imnul și drapelul

Data publicării:
gimnasta rusia
Cluj-Napoca găzduieşte o etapă a Cupei Mondiale de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Echipa Rusiei de gimnastică ritmică s-a retras din etapa Cupei Mondiale de la Cluj-Napoca, acuzând organizatorii de încălcarea regulamentului, după ce primarul Emil Boc a anunțat că imnul și drapelul Rusiei nu vor fi folosite în cadrul competiției. Federația Rusă susține că a informat organismele sportive internaționale în legătură cu acest incident.

Federaţia internaţională de gimnastică (World Gymnastics) a ridicat la finele luni mai restricţiile impuse ruşilor şi belaruşilor după debutul ofensive ruse în Ucraina, în 2022, permiţându-le astfel gimnaştilor din cele două ţări să-şi folosească imnul şi culorile naţionale.

Cu toate acestea, autorităţile din Cluj-Napoca, oraş care găzduieşte o etapă a Cupei Mondiale de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie, au informat verbal echipa rusă că „drapelul rusesc nu va fi arborat şi imnul naţional nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câştiga”, a precizat Federaţia Rusă de Gimnastică într-un comunicat.

Confruntată cu această „încălcare gravă a regulilor competiţiei de către organizator”, echipa rusă de gimnastică ritmică a decis să se „retragă din competiţie”, se arată în comunicat. Cu toate acestea, „echipa rusă rămâne pregătită să participe la competiţii care îndeplinesc cerinţele World Gymnastics”, a subliniat aceasta.

Într-un videoclip postat miercuri pe rețelele sociale, primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a fost de acord să găzduiască această competiţie în oraşul său într-un moment în care gimnaştii ruşi se aflau încă sub efectul sancţiunilor internaţionale şi aveau voie să participe la astfel de evenimente doar ca sportivi „neutri”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aş dori să fiu clar (...): imnul Rusiei nu va fi intonat şi drapelul Rusiei nu va fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei ţări”, a afirmat Boc, explicând că a dorit să-şi exprime dezacordul „faţă de simbolurile politice ale unui stat agresor”.

Comitetul Olimpic Rus a numit joi această declaraţie „o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice şi a principiului neutralităţii politice în sport”, anunţând într-un comunicat de presă că a „informat Comitetul Internaţional Olimpic despre acest incident”.

Înainte de gimnastică, judo-ul şi înotul votaseră, de asemenea, pentru reintegrarea completă a Rusiei şi Belarusului, în noiembrie, respectiv aprilie, aminteşte AFP.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Furtuna, fulgere, ploaie
2
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
ultimul american care a plecat din afganistan
4
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR10_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce George Simion a susținut că un consilier prezidențial l-a...
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Digi Sport
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
crimeea cozi
Starea de urgență a fost instituită în Crimeea ocupată
Rafinărie lovită de Ucraina în Moscova.
Moscova se fortifică. Ce măsuri iau autoritățile după ce capitala Rusiei a fost lovită puternic de ucraineni
crimeea cozi
Peste 2.800 de autoturisme blocate pe podul Crimeei, în cel mai mare ambuteiaj din acest an. Se stă câte 5 ore la coadă
aeroportul chisinau
Nou scandal între Moscova și Chișinău: Rusia acuză R. Moldova că a reținut „ilegal” curieri diplomatici, MAE moldovean neagă
Vladimir Putin
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
Recomandările redacţiei
nicusor dan constanta 4
Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni pe președinții PSD, PNL, USR și...
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
PSD critică PNL, USR și UDMR după nominalizarea lui Siegfried...
Ședință CSAT
Nicușor Dan a convocat, luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Cine este Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR
Ultimele știri
Ținta de 5% din PIB pentru apărare, noul test al NATO. Mark Rutte: „Voi fi ferm, dar discret”
Marius Cara,șeful Biroului Grupului BEI la București: Investiția în energie regenerabilă este în măsură să asigure independența Europei
Comisia Europeană a aprobat majorarea cu un miliard de euro a capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
Fanatik.ro
Cât l-a costat pe un român un meci la Cupa Mondială 2026. Sumele plătite pentru bilete și parcare. Preț uriaș...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Trădare pe axa Dinamo – Rapid! Dan Șucu și-a „tras” conducător care a fost la rivala de moarte
Adevărul
„Cine ne va plăti când vom fi înlocuiți de roboți?” Muncitorii indieni, filmați pentru a antrena inteligența...
Playtech
Elena Udrea, despre situaţia turismului de pe litoralul românesc. Greşeala care a dus la declin: „Un dezastru”
Digi FM
Cine e Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL-USR-UDMR. Are studii în Germania, iar soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
România nu are locuințe ieftine, dar sunt mai accesibile decât în multe state europene. Bulgaria stă puțin...
Newsweek
Pensii militare: Vot de respingere pentru reducerea vârstei de pensionare cu 3 ani la polițiști și militari
Digi FM
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la recepția de Ziua Independenței SUA. Partenera lui Nicușor Dan a atras...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Natura, în cea mai dură formă a ei. Momentul când un vultur a atacat un cuib de berze și le-a mâncat puii
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...