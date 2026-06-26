Decizie radicală a Rusiei la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca, după anunțul lui Emil Boc privind imnul și drapelul

Echipa Rusiei de gimnastică ritmică s-a retras din etapa Cupei Mondiale de la Cluj-Napoca, acuzând organizatorii de încălcarea regulamentului, după ce primarul Emil Boc a anunțat că imnul și drapelul Rusiei nu vor fi folosite în cadrul competiției. Federația Rusă susține că a informat organismele sportive internaționale în legătură cu acest incident.

Federaţia internaţională de gimnastică (World Gymnastics) a ridicat la finele luni mai restricţiile impuse ruşilor şi belaruşilor după debutul ofensive ruse în Ucraina, în 2022, permiţându-le astfel gimnaştilor din cele două ţări să-şi folosească imnul şi culorile naţionale.

Cu toate acestea, autorităţile din Cluj-Napoca, oraş care găzduieşte o etapă a Cupei Mondiale de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie, au informat verbal echipa rusă că „drapelul rusesc nu va fi arborat şi imnul naţional nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câştiga”, a precizat Federaţia Rusă de Gimnastică într-un comunicat.

Confruntată cu această „încălcare gravă a regulilor competiţiei de către organizator”, echipa rusă de gimnastică ritmică a decis să se „retragă din competiţie”, se arată în comunicat. Cu toate acestea, „echipa rusă rămâne pregătită să participe la competiţii care îndeplinesc cerinţele World Gymnastics”, a subliniat aceasta.

Într-un videoclip postat miercuri pe rețelele sociale, primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că a fost de acord să găzduiască această competiţie în oraşul său într-un moment în care gimnaştii ruşi se aflau încă sub efectul sancţiunilor internaţionale şi aveau voie să participe la astfel de evenimente doar ca sportivi „neutri”.

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„Aş dori să fiu clar (...): imnul Rusiei nu va fi intonat şi drapelul Rusiei nu va fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei ţări”, a afirmat Boc, explicând că a dorit să-şi exprime dezacordul „faţă de simbolurile politice ale unui stat agresor”.

Comitetul Olimpic Rus a numit joi această declaraţie „o încălcare flagrantă a Cartei Olimpice şi a principiului neutralităţii politice în sport”, anunţând într-un comunicat de presă că a „informat Comitetul Internaţional Olimpic despre acest incident”.

Înainte de gimnastică, judo-ul şi înotul votaseră, de asemenea, pentru reintegrarea completă a Rusiei şi Belarusului, în noiembrie, respectiv aprilie, aminteşte AFP.

Editor : M.I.