Werder Bremen, una dintre cele mai importante echipe de fotbal din Germania, a anunțat că anulează călătoria planificată în Minnesota în această vară, după ce violențele și haosul politic au cuprins Minneapolis în contextul măsurilor severe de aplicare a legilor privind imigrația luate de administrația Trump în ianuarie.

„Să jucăm într-un oraș în care există tulburări și în care au fost împușcați oameni nu se potrivește cu valorile noastre aici, la Werder Bremen”, a declarat Christoph Pieper, șeful departamentului de comunicare al clubului, într-un comunicat. „În plus, nu era clar pentru noi care dintre jucători ar fi putut intra în Statele Unite din cauza cerințelor de intrare mai stricte.”

Administrația a trimis aproximativ 3.000 de agenți federali de imigrare la Minneapolis începând din decembrie, într-un efort de deportare numit Operațiunea Metro Surge. Agenții au ucis doi protestatari, Renee Good și Alex Pretti, în incidente separate luna trecută, pe măsură ce demonstrațiile s-au răspândit în tot orașul.

Și, deși Tom Homan, responsabilul cu problema frontierelor la Casa Albă, a anunțat săptămâna trecută că Casa Albă va pune capăt operațiunii din Minnesota, anularea meciului de către Werder Bremen nu este singura consecință economică a acesteia. Liderii orașului Minneapolis au anunțat vinerea trecută că operațiunea a avut un impact financiar de peste 200 de milioane de dolari.

Werder Bremen, unul dintre membrii fondatori ai Bundesliga și câștigător a patru campionate germane, are reputația de a fi unul dintre cele mai progresiste cluburi din Europa. Clubul a părăsit X pentru Bluesky în 2024 din cauza „discursurilor de ură, a urii față de minorități, a postărilor extremiste de dreapta și a teoriilor conspiraționiste” care „au fost lăsate să se răspândească pe X într-un ritm incredibil”, se arăta într-o declarație de la acea vreme.

„Noi, ca club, avem valori clare”, a declarat Pieper vineri. „Clubul nostru susține o societate deschisă, pluralistă și unită. Ne angajăm să ne asigurăm că toate persoanele — indiferent de originea, culoarea pielii, religia, orientarea sexuală, identitatea de gen, vârsta sau dizabilitatea lor — sunt incluse în mod natural și au un loc ferm în comunitatea noastră.”

Werder Bremen se află în mijlocul unui sezon dificil în Bundesliga, ocupând locul 16 în clasament, cu doar patru victorii în primele 22 de meciuri din campania de anul acesta. Dar anul trecut, echipa a terminat în top 10 al ligii, cu 51 de puncte obținute grație celor 10 goluri marcate de atacantul danez Jens Stage.

