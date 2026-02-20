Live TV

Echipă de fotbal germană de top anulează un amical în SUA: Să jucăm unde au fost împușcați oameni nu se potrivește cu valorile noastre

Data actualizării: Data publicării:
Stadionul werder Bremen
Foto: Profimedia

Werder Bremen, una dintre cele mai importante echipe de fotbal din Germania, a anunțat că anulează călătoria planificată în Minnesota în această vară, după ce violențele și haosul politic au cuprins Minneapolis în contextul măsurilor severe de aplicare a legilor privind imigrația luate de administrația Trump în ianuarie.

„Să jucăm într-un oraș în care există tulburări și în care au fost împușcați oameni nu se potrivește cu valorile noastre aici, la Werder Bremen”, a declarat Christoph Pieper, șeful departamentului de comunicare al clubului, într-un comunicat. „În plus, nu era clar pentru noi care dintre jucători ar fi putut intra în Statele Unite din cauza cerințelor de intrare mai stricte.”

Administrația a trimis aproximativ 3.000 de agenți federali de imigrare la Minneapolis începând din decembrie, într-un efort de deportare numit Operațiunea Metro Surge. Agenții au ucis doi protestatari, Renee Good și Alex Pretti, în incidente separate luna trecută, pe măsură ce demonstrațiile s-au răspândit în tot orașul.

Și, deși Tom Homan, responsabilul cu problema frontierelor la Casa Albă, a anunțat săptămâna trecută că Casa Albă va pune capăt operațiunii din Minnesota, anularea meciului de către Werder Bremen nu este singura consecință economică a acesteia. Liderii orașului Minneapolis au anunțat vinerea trecută că operațiunea a avut un impact financiar de peste 200 de milioane de dolari.

Werder Bremen, unul dintre membrii fondatori ai Bundesliga și câștigător a patru campionate germane, are reputația de a fi unul dintre cele mai progresiste cluburi din Europa. Clubul a părăsit X pentru Bluesky în 2024 din cauza „discursurilor de ură, a urii față de minorități, a postărilor extremiste de dreapta și a teoriilor conspiraționiste” care „au fost lăsate să se răspândească pe X într-un ritm incredibil”, se arăta într-o declarație de la acea vreme.

„Noi, ca club, avem valori clare”, a declarat Pieper vineri. „Clubul nostru susține o societate deschisă, pluralistă și unită. Ne angajăm să ne asigurăm că toate persoanele — indiferent de originea, culoarea pielii, religia, orientarea sexuală, identitatea de gen, vârsta sau dizabilitatea lor — sunt incluse în mod natural și au un loc ferm în comunitatea noastră.”

Werder Bremen se află în mijlocul unui sezon dificil în Bundesliga, ocupând locul 16 în clasament, cu doar patru victorii în primele 22 de meciuri din campania de anul acesta. Dar anul trecut, echipa a terminat în top 10 al ligii, cu 51 de puncte obținute grație celor 10 goluri marcate de atacantul danez Jens Stage.

Citește și

Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
5
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă
drapele sua si iranului
Șeful diplomației de la Teheran: SUA nu au cerut Iranului «zero îmbogăţire» a uraniului”
E5 Group Meeting In Poland, Kraków - 20 Feb 2026
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german este împotriva anonimatului pe Internet. „Vreau să văd nume reale. Vreau să știu cine vorbește”
Deutschland, Hamburg, Hamburger Hafen, Elbe, Containerhafen, Waltershofer Hafen, Containerterminal, Hafenkräne, Containe
China este acum cel mai important partener comercial al Germaniei, nu SUA
Recomandările redacţiei
Usa,National,Flag,Waving,In,The,Wind,In,Front,Of
Toate taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, a decis...
2025-12-21-9351
Magistrații îi cer președintelui să retrimită în Parlament legea care...
traian basescu in studioul digi24
Traian Băsescu îi critică pe fanii lui Călin Georgescu, după ce...
zelenski-scaled
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas...
Ultimele știri
Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă”
Atac cu grenadă la Cernăuți: doi polițiști au fost răniți. Momentul exploziei, filmat
Ungaria va folosi ţiţei din rezervele strategice, după ce livrările de petrol rusesc au fost întrerupte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
După 12 ani de la căsătoria cu Novak Djokovic, Jelena a făcut anunțul: ”Soțul meu divorțează de mine de șase...
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Hacker
Internetul din Groenlanda, dat peste cap în urma unui atac cibernetic. Cine sunt atacatorii și ce scop...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...