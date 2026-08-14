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Egor Kornev despre David Popovici: „Un tip grozav. I-am spus să vină în Rusia”

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Egor Kornev David Popovici
Foto: Profimedia
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Înotătorul Egor Kornev a declarat că l-a invitat pe românul David Popovici în Rusia pentru a vedea cum se conduce cu adevărat, după o discuţie cu românul despre maşini. „Este un tip grozav”, a spus despre Popovici sportivul rus, marele rival al românului în bazin, la Campionatul European de la Paris, relatează Tass.

„Popovici este un tip extraordinar. Îmi face mare plăcere să fiu alături de el în zona de pregătire, să râdem, să înotăm, să concurăm”, a spus Kornev. „Ne înţelegem foarte bine, ne împărtăşim diverse noutăţi. Astăzi a aflat că sunt căsătorit. Cum a aflat că am o soţie? I-am trimis un mesaj soţiei mele, Uliana, şi l-am rugat să-i transmită salutări. El a întrebat: «Adică soţie?» I-am spus că da, am soţie. A fost surprins. Mi-a spus că el este împreună cu iubita lui de 6 ani.”

„I-am spus că am un «Mercedes». I-am spus ce model nou îmi doresc. El a răspuns că e super. El are maşini «Porsche» şi «Mercedes». I-am spus să vină în Rusia. Ei conduc acolo în linie dreaptă, o să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav”, a adăugat Kornev.

Kornev a câştigat la Paris medalia de aur la 50 de metri fluture. Miercuri, David Popovici a triumfat la 100 m liber, iar Kornev a urcat pe treapta a doua a podiumului.

Editor : Sebastian Eduard

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