El este primul bărbat care a aleargat un maraton sub două ore. Recordul, stabilit astăzi la Londra

Sebastian Sawe
Sabastian Sawe din Kenya a devenit primul bărbat care a alergat un maraton în mai puțin de două ore, câștigând duminică Maratonul de la Londra cu un timp de o oră, 59 de minute și 30 de secunde.

Sawe, în vârstă de 31 de ani, care nu a pierdut niciodată un maraton, a doborât recordul mondial deținut anterior de regretatul Kelvin Kiptum, care a stabilit un timp de 2:00:35 la Maratonul de la Chicago în octombrie 2023, informează TVP World.

Yomif Kejelcha din Etiopia a stat pe urmele lui Sawe pe o mare parte a traseului de 42,195 de kilometri, înainte de a rămâne în urmă pe ultima porțiune și de a ocupa locul al doilea la debutul său în maraton, cu 1:59.41, în timp ce Jacob Kiplimo din Uganda a obținut medalia de bronz cu 2:02.28.

Tigst Assefa din Etiopia și-a doborât propriul record mondial feminin în drumul spre victorie.

Atleta în vârstă de 29 de ani s-a distanțat de kenyanele Hellen Obiri și Joyciline Jepkosgei pe ultima sută de metri și a trecut linia de sosire în 2:15,41 secunde, depășind recordul de 2:15,50 pe care îl stabilise anul trecut la Londra.

Obiri a terminat pe locul al doilea cu 2:15,53, în timp ce Jepkosgei a obținut medalia de bronz cu 2:15,55.

 

 

