Mari emoții pentru Simona Halep, înainte să intre pe arena Rod Laver, pentru a juca prima finală Australian Open din cariera sa. Cu puțin timp înainte ca sportiva să intre pe teren pentru încălzire, camerele de filmare au surprins un moment impresionant între Simona și Darren Cahill, antrenorul ei.

Live Text | HALEP - WOZNIACKI FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Un meci pentru istorie

Site-ul WTA a publicat un clip scurt în care Simona Halep, perfect concentrată, este încurajată de Darren Cahill. Cei doi schimbă câteva priviri, iar pe chipul sportivei sunt vizibile emoțiile uriașe. Doar un meci o desparte pe româncă de a deveni prima sportivă din România care cucerește un titlu de Grand Slam la Australian Open.

Iată cum arată statisticile de joc ale celor două jucătoare:

Some 📊 to get you prepared for tonight's blockbuster:@CaroWozniacki

-36 FH winners

-98 FH errors

-42 BH winners

-69 BH errors

-11h 30m on court@Simona_Halep

-81 FH winners

-141 FH errors

-40 BH winners

-135 BH errors

-9h 59m on court#AusOpen pic.twitter.com/HgTjnjXXU1