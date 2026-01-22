Live TV

Europa League. FCSB a fost înfrântă categoric la Zagreb. Ce șanse la calificare mai are

Data actualizării: Data publicării:
Dinamo Zagreb - FCSB
Foto: Profimedia
Din articol
Calcule Echipele de start

Partida Dinamo Zagreb - FCSB, din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League, a fost una din care echipa campioană trebuia să ia minim un punct pentru a avea, matematic, șanse de a trece mai departe.

Partida a început cum nu se poate mai prost pentru FCSB. Echipa lui Elias Charalambous s-a văzut condusă cu 2 – 0 încă din minutul 11. În minutul 6, Bakar a lovit excelent cu capul din careu, dintre doi fundași, și a deschis scorul. În minutul 11, la o aglomerare în careu, Beljo a primit mingea și l-a executat pe Ștefan Târnovanu! În minutul 25, Daniel Bîrligea vede galben pentru un fault în careul advers asupra lui Misic și este suspendat pentru partida cu Fenerbahce de săptămâna viitoare.Până la finalul reprizei, partida se echilibrează, cu ocazii de ambele părți. În minutul 42 Bârligea se dovedește insistent și după o fază electrizantă șutează perfect la colțul lung și reduce din diferență!

Repriza a doua îi aduce încă de la început pe Crețu, Politic și Octavian Popescu în locul lui Minculescu, Lixandru și Dawa. Trei schimbări pentru sporirea presiunii la poarta lui Filipovic, lucru care se și întâmplă. Este aruncat în meci și Alibec, dar curând, în minutul 71, Beljo profită de o greșeală a apărării FCSB-ului și face 3-1!. Pe fondul unei dominări sterile, tot Dinamo pare a avea o viteză în plus și reușește o bară în minutul 77. Pe final de meci FCSB e în corzi, se simte că nimeni nu mai crede în calificare, cu excepția croaților care, în minutul 90, pornesc pe un contraatac și reușesc golul de 4-1, anulat ulterior pentru offside. Dar asta nu e totul. Minutul 92 aduce într-adevăr golul de 4-1 după o incursiune a lui Sandro Kulenovic și este al cincilea eșec FCSB din Europa League, după șapte partide.

Scor final Dinamo Zagreb - FCSB: 4-1

FCSB va disputa ultima partidă împotriva turcilor de la Fenerbahce, acasă, pe Național Arena, joia viitoare (29 ianuarie).

Calcule

Înaintea meciului din capitala Croației, FCSB ocupă locul 27 în clasamentul din UEL, cu 6 puncte, în timp ce Dinamo Zagreb se află două poziții mai sus, cu un punct în plus. Pentru a prinde play-off-ul competiției, gruparea roș-albastră are nevoie să adune 4 puncte din ultimele două jocuri, cel de pe ”Maksimir” și cel de pe Arena Națională, cu Fenerbahce, informează DigiSport.

Acum, condiția absolut utopică pentru ca FCSB să meargă mai departe ar fi să bată la scor Fenerhbace (are golaveraj - 7) și toate echipele din fața sa să se „împiedice”.

Înaintea partidei, bookmakerii o consideră pe Dinamo Zagreb favorită în confruntarea cu FCSB, cu o cotă medie la victorie de 1,60, în timp ce un succes al bucureștenilor era cotat cu 5,00, iar rezultatul de egalitate - 4,00.

Echipele de start

Dinamo Zagreb: Filipovic - Galesic, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Misic - Bakrar, Ljubicic, Hoxha - Beljo.
• Rezerve: Nevistic, Villar, Stojkovic, Vidovic, Soldo, Kulenovic, Mudrazija, Perez Vinlof, Cardoso Varela, Theophile-Catherine, Topic, Mikic.

FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, Dawa, Radunovic - Lixandru, Alhassan- Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea.
• Rezerve: Udrea, Zima, Crețu, Alibec, Politic, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Thiam.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maria Zaharova
1
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Oameni pe strada in Bucuresti
3
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
4
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Mark Carney
5
„Va intra în cărțile de istorie”. Discurs viral al premierului Canadei: „Dacă nu suntem...
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digi Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
suporteri
Suporterii olandezi au făcut prăpăd în București după meciul cu FCSB: Câțiva s-au filmat în timp ce distrug un apartament închiriat
UEFA Europa League: Fotbal Club FCSB v Feyenoord
FCSB a învins spectaculos Feyenoord după ce a fost condusă cu două goluri în Europa League
jucatori de la fcsb pe teren
Europa League. FCSB a pierdut confruntarea cu Steaua Roşie Belgrad, deşi a avut superioritate numerică din minutul 27
gigi becali face declaratii
Gigi Becali, operat la coloana vertebrală. Care este starea patronului FCSB
Nicolas Vouilloz FC Basel, 03 und Florin Tanase FCSB Bukarest, 10 im Zweikampf , Schweiz, Fussball, UEFA Europa League
FCSB, dezastre în șir la Basel. Cronica meciului din etapa a patra Europa League
Recomandările redacţiei
Keir Starmer și Emmanuel Macron
Criticile lui Trump și amenințarea Rusiei împing Europa spre...
nicusor dan consiliul european
Summit extraordinar la Bruxelles. Liderii UE hotărăsc planurile...
tunel autostrada sibiu pitesti
Prima autostradă care trece Carpații ar putea fi gata mai devreme...
avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
Prim-ministrul Groenlandei, despre acordul cu Trump: „Nu știu ce...
Ultimele știri
Trump atacă dur „singura ţară din NATO care nu s-a angajat să-şi crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB”: „O profitoare”
Mircea Lucescu a fost internat de urgență: „Sunt în spital, e adevărat”
După amenințările cu taxe, Donald Trump a revenit la un rol familiar: semănarea haosului comercial (NYT)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Suferința pe toate planurile se încheie pentru ele. Top patru zodii care vor renaște până la finalul anului...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Naomi Osaka, adevărul despre conflictul cu Sorana Cîrstea, de la Australian Open: ”Sunt sinceră”
Adevărul
Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie
Playtech
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
Pro FM
Șerban Copoț de la Animal X, mesaj superb pentru soția care i-a dăruit trei copii: "Mă dau mare ce norocos...
Film Now
Nominalizări Oscar 2026. Actorii și actrițele care luptă pentru cel mai râvnit trofeu
Adevarul
Înmormântarea cu alai a unui important lider interlop din Oradea. Sicriul și coroanele de flori, trase de cai
Newsweek
Ciolacu, atac la adresa lui Bolojan pe tema pensiilor. „Eu am dat, tu ai tăiat”. Cine are dreptate?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat