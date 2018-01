„Faceți plecăciuni! Ce meci, ce roller coaster!”. Presa internațională, despre „thrillerul” Halep-Kerber la Australian Open

Publicațiile internaționale scriu la superlativ despre meciul dintre Simona Halep și Angelique Kerber, încheiat cu victoria senzațională a româncei, după un meci cu emoții care a durat 2 ore și 22 de minute.

"Ciocnirea titanilor", a prefaţat site-ul oficial al WTA înfruntarea dintre Halep şi Kerber şi cele două jucătoare au respectat aşteptările, cu o luptă dură, intensă, pentru locul din ultimul act al turneului de la Melbourne. A fost partida turneului, prin jocul de înaltă calitate arătat, prin risipa de energie, prin tensiunea ce a atins cote maxime, care au ridicat în picioare spectatorii de pe Rod Laver Arena în picioare şi i-au ţinut cu sufletul la gură. Un meci între cele mai în formă jucătoare din circuit, în acest an, rapide, dispuse la efort şi cu baje de lovituri aproape complete.

„Faceți plecăciuni. Ce meci! Un rollercoaster”, au reacționat pe Twitter organizatorii Australian Open, după finalul partidei. „De neprețuit - așa poate fi rezumat într-un cuvânt această partidă”.

„Un meci absolut uluitor”, scrie WTA.

The Field observă că bătălia din finala Australian Open va avea o miză dublă: nici Halep, nici Wozniacki nu au cucerit până acum un titlu de Grand Slam, dar o miză mai importantă este locul 1 mondial.

#1 Simona Halep will play #2 Caroline Wozniacki for the #AusOpen trophy on Saturday



A first Grand Slam & the world No 1 ranking on the line, that is going to be one fiery title clash! pic.twitter.com/THQu4rDM2W