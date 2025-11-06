FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington. Donald Trump este considerat favorit

Organismul mondial de conducere al fotbalului, FIFA, a anunțat miercuri că va introduce un premiu „pentru a recompensa persoanele care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, prin aceasta, au unit oamenii din întreaga lume” și deja se face legătura dintre acesta și Donald Trump, scrie Politico.

Premiul, numit Premiul FIFA pentru pace, va fi acordat anual, iar prima ediție va fi prezentată de președintele FIFA, Gianni Infantino, pe 3 decembrie, în timpul tragerii la sorți finale pentru Cupa Mondială FIFA 26, la Washington.

„Într-o lume din ce în ce mai instabilă și divizată, este fundamental să recunoaștem contribuția remarcabilă a celor care lucrează din greu pentru a pune capăt conflictelor și a uni oamenii într-un spirit de pace”, a declarat Gianni Infantino.

Infantino a stabilit o relație strânsă cu președintele SUA, Donald Trump, care și-a petrecut o mare parte din al doilea mandat încercând să medieze pacea în diverse conflicte din întreaga lume — și să se asigure că primește recunoașterea pe care o consideră adecvată pentru rolul său de pacificator.

În ciuda eforturilor sale, Trump nu a obținut Premiul Nobel pentru Pace pentru care a făcut lobby în mod deschis. Casa Albă a criticat Comitetul Nobel pentru că nu i-a acordat premiul lui Trump luna trecută, afirmând că acesta a „pus politica înaintea păcii”.

În iulie, FIFA a deschis un birou în Trump Tower din New York și a numit-o pe fiica lui Trump, Ivanka, în consiliul de administrație al unui proiect caritabil în domeniul educației, cofinanțat din vânzarea biletelor la Cupa Mondială.

