FIFA a ordonat cluburilor de fotbal europene să ignore sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit unei anchete

FIFA a presat mai multe cluburi de fotbal europene să plătească taxele de transfer restante către Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale și a restricțiilor bancare, potrivit unei anchete realizate de Follow the Money și publicată pe 5 decembrie, scrie Kyiv Independent.

Cluburile de fotbal sunt obligate să plătească taxele restante, chiar dacă acest lucru implică riscul de a încălca sancțiunile împotriva Rusiei.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022, Tribunalul de Fotbal al FIFA a judecat 13 cazuri în care cluburi solicitau plăți de la alte cluburi care expiraseră după impunerea sancțiunilor asupra Moscovei, a raportat publicația de investigații Follow the Money.

În toate cazurile, cluburilor li s-a cerut să plătească în termen de 45 de zile sau să se confrunte cu o interdicție pentru trei perioade de transfer.

Într-unul dintre aceste cazuri, clubul londonez West Ham United a fost obligat să plătească clubului rus sancționat CSKA Moscova sau să se confrunte cu o interdicție, deoarece West Ham nu plătise integral taxa de transfer de 26 de milioane de euro (peste 30 de milioane de dolari) pentru jucătorul croat Nikola Vlasic.

West Ham a susținut că nu poate efectua plățile deoarece CSKA, proprietarul său, directorul general și instituțiile financiare cu care colabora figurau pe listele de sancțiuni. Clubul a susținut că plata taxelor restante ar încălca legea britanică.

FIFA a decis că West Ham trebuie să plătească oricum.

13 cazuri, verdicte identice

Conform anchetei Follow the Money, FIFA a emis aceeași hotărâre în 13 cazuri — opt implicând echipe europene care datorau bani organizațiilor rusești și cinci implicând echipe rusești care datorau bani cluburilor din Europa.

„Existența sancțiunilor nu are niciun efect asupra existenței și datei de expirare a unei datorii”, a declarat FIFA în mai multe hotărâri.

Ce au făcut cluburile

West Ham a contestat decizia FIFA la Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS) în mai 2025 și a câștigat procesul, CAS afirmând că era „obiectiv imposibil să se efectueze plata celei de-a doua tranșe”.

Într-un singur alt caz cunoscut, echipa suedeză Djurgardens a reușit să convingă FIFA că nu putea efectua plăți către clubul rus Zenit St. Petersburg din cauza legislației naționale și a UE.

Documentele disponibile publicului sugerează că toate celelalte cluburi europene au găsit modalități de a plăti echipele rusești de teama sancțiunilor FIFA, a raportat Follow the Money.

Reacții negative

Deciziile FIFA pun organismul de conducere al sportului în conflict cu regimul global de sancțiuni împotriva Rusiei și riscă să încalce dreptul internațional.

Deși FIFA a suspendat Rusia de la toate competițiile sale în 2022, după lansarea invaziei pe scară largă, organizația a fost criticată pentru acțiunile sale legate de Rusia și Ucraina. În decembrie 2024, FIFA a stârnit indignare când a afișat o hartă în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, care excluse Crimeea din Ucraina.

În 2023, FIFA s-a confruntat, de asemenea, cu reacții negative când a ridicat interdicția de participare a sportivilor sub 17 ani din Rusia.

 

