Fostul atacant croat Ivan Klasnici a apărut foarte slăbit într-un reportaj care a apărut la televiziunea germană. El a dezvălui că, recent, a fost supus unui al treilea transplant de rinichi.

Fostul golgheter în vârstă de 45 de ani deplânge consumul inevitabil de analgezice în timpul carierei de jucător într-un fotbal în care sănătatea fotbaliştilor nu este suficient protejată.

La 45 de ani, Ivan Klasnici este un om slăbit şi furios. Fostul atacant al echipei Werder Bremen, marele artizan al dublei victorii în campionat şi cupă în 2004, s-a confesat marţi într-un reportaj la televiziunea germană, în care a dezvăluit că a suferit un al treilea transplant de rinichi.

Internaţionalul croat (41 de selecţii, 12 goluri) a devenit în 2007 primul jucător care a revenit la fotbal după un transplant de rinichi. El a trecut şi pe la Nantes în sezonul 2008-2009 (înainte de a fi împrumutat la Bolton în 2009-2010).

Într-un documentar difuzat pe canalul ARD şi prezentat de jurnalistul Eckart von Hirschhausen, Klasnici îşi exprimă furia faţă de fostul său club, Werder Bremen. El acuză medicii că i-au administrat în repetate rânduri diclofenac, un medicament care poate provoca probleme renale în cazul utilizării în doze prea mari sau pe o perioadă prea lungă. „Bineînţeles că sunt furios”, a declarat el. „Nu doresc nimănui să treacă prin ceea ce am trecut eu.”

El spune că administrarea de analgezice este inevitabilă la nivel înalt. „Diclofenac, Voltaren... este dificil să te descurci fără ele şi să atingi acest nivel de performanţă. Sportul profesionist este imposibil fără analgezice. Dacă aş fi ştiut că voi avea probleme, nu le-aş fi luat nici eu.”

În tribunal

Ivan Klasnici a câştigat deja o bătălie juridică împotriva clubului Werder. În aprilie 2008, el a depus o plângere împotriva medicilor clubului, reproşându-le în special că nu i-au depistat boala mai devreme. În 2020, s-a ajuns la un acord în faţa instanţei, iar Klasnic a primit 4,5 milioane de euro despăgubiri, plus 100.000 de euro pentru neglijenţa medicilor, precum şi o indemnizaţie compensatorie pentru că a fost nevoit să-şi încheie prematur cariera, în 2013, la vârsta de 33 de ani.

Dar asta nu a făcut nimic pentru a-i alina durerea. „Nicio sumă de bani nu-mi va putea reda sănătatea”, a adăugat el. „Am suferit trei transplanturi, nu ştiu cât timp mai am de trăit. Trebuie doar să fiu recunoscător că sunt încă în viaţă, chiar dacă trebuie să iau medicamente pentru a supravieţui.”

Născut în Hamburg (Germania), Ivan Klasnici a jucat la Sankt Pauli, înainte de a se face cunoscut la cel mai înalt nivel la Werder Bremen (2001-2008), în perioada de aur a clubului, unde a jucat alături de francezul Johan Micoud timp de cinci sezoane (2001-2006). Apoi s-a relansat la Nantes, unde a marcat şase goluri în 28 de meciuri din Ligue 1 în sezonul 2008-2009, sub comanda lui Michel Der Zakarian, apoi a lui Elie Baup. Împrumutat la Bolton în sezonul următor, s-a angajat definitiv la clubul englez în 2010, înainte de a-şi încheia cariera la Mainz în 2013.

Editor : Sebastian Eduard