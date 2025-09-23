A fost desemnat Balonul de Aur 2024/2025. Lista câștigătorilor de la această ediție

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul 2024/2025, a avut loc luni, la Theatre du Chatelet, din Paris.

Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: Este extraordinar ceea ce trăiesc

Atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, a câştigat Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football, luni seară, la théâtre du Châtelet din Paris.

În vârstă de 28 de ani, Dembele este campion al Europei cu Paris Saint-Germain, relatează News.ro.

Dembele l-a devansat pe fotbalistul spaniol al FC Barcelona, Lamine Yamal, iar pe locul trei s-a clasat Vitinha (PSG).

„Este extraordinar ceea ce trăiesc. A fost un an incredibil cu Paris Saint-Germain. Sunt puţin stresat, nu este uşor (îşi pierde cuvintele). Este extraordinar că Ronaldinho îmi înmânează acest titlu. Mulţumesc PSG-ului care m-a adus aici în 2023, preşedintelui său, întregii echipe şi întregului club. Este o familie incredibilă. Preşedintele Nasser este ca un tată pentru mine. Staff-ul a fost excepţional. Luis Enrique a fost, de asemenea, ca un tată pentru mine pe tot parcursul carierei mele, chiar dacă aceasta nu s-a încheiat încă. Mulţumesc colegilor mei. Echipa a câştigat acest trofeu individual”, a declarat Dembele.

Trofeul a fost înmânat de fostul fotbalist brazilian Ronaldinho.

Gala de la Paris a fost prezentată de jurnalista Kate Scott şi fostul internaţional olandez Ruud Gullit.

Mohamed Salah (Liverpool) a fost pe locul 4, Raphinha (Barcelona) pe 5, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) pe 6, Kylian Mbappé (Real Madrid) a ocupat locul 7, Cole Palmer (Chelsea) a fost pe 8, Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/ Manchester City) a fost pe 9, iar Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) a ocupat locul 10.

Aitana Bonmati a câştigat Balonul de Aur la feminin pentru a treia oară consecutiv

Jucătoarea spaniolă Aitana Bonmati a câştigat Balonul de Aur feminin pentru a treia oară consecutiv.

Jucătoarea de la FC Barcelona s-a impus în faţa compatrioatei sale Mariona Caldentey (Arsenal).

Aitana, la 27 de ani, devine cea mai titrată jucătoare din istorie, după ce s-a impus şi în 2023 şi 2024.

Premiul a fost înmânat de fostul mare jucător spaniol Andres Iniesta.

Premiul Socrates, primit la Gala Balonul de Aur de fundaţia Xana, susţinută de Luis Enrique în memoria fiicei sale

Charlène de Monaco a înmânat Premiul Socrates fundaţiei Xana, care se ocupă de sprijinirea copiilor afectaţi de boli grave şi contribuie la cercetarea în domeniul cancerului pediatric.

O fundaţie susţinută de Luis Enrique, a cărui fiică „Xana” a decedat în urma unui cancer în 2019, la doar 9 ani.

Sira Martinez, fata lui Luis Enrique, a primit acest premiu în numele asociaţiei creată după decesul surorii sale.

Paris Saint-Germain şi Arsenal, cele mai bune cluburi ale sezonului

Paris Saint-Germain a fost desemnat cel mai bun club din fotbalul masculin, iar Arsenal Londra din fotbalul feminin, luni seară, la Gala Balonul de Aur, de la Paris.

Premiile au fost înmânate de Javier Pastore şi DJ Snake.

La feminin au mai fost nominalizate cluburile FC Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes şi Orlando Pride.

La masculin au mai fost nominalizate: FC Barcelona, Botafogo, Chelsea şi Liverpool.

Câştigător al Balonului de Aur în 2000, Luis Figo a înmânat Trofeul Gerd Muller celor mai buni marcatori din fotbalul feminin şi masculin.

Poloneza Ewa Pajor (Barcelona) este premiată la feminin, iar Viktor Gyokeres (Sporting, apoi Arsenal) este premiat la masculin.

Hannah Hampton şi Gianluigi Donnarumma au câştigat trofeul Iaşin pentru cel mai bun portar

Englezoaica Hannah Hampton (Chelsea) şi italianul Gianluigi Donnarumma (PSG, apoi Manchester City) au câştigat Trofeul Iaşin acordat celui mai bun portar din fotbalul feminin, respectiv masculin, luni seară, în cadrul Galei Balonul de Aur de la Paris.

Trofeul a fost înmânat de Gianluigi Buffon.

La masculin au mai fost nominalizaţi. Alisson Becker (Brazilia, Liverpool), Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal), Lucas Chevalier (Franţa, Lille), Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid), Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), Jan Oblak (Slovenia, Atlético Madrid), David Raya (Spania, Arsenal), Matz Sels (Belgia, Nottingham Forest) şi Yann Sommer (Elveţia, Inter Milano).

La feminin au mai fost nominalizate Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC), Cata Coll (Spania, FC Barcelona), Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC şi Brighton) şi Daphne van Domselaar (Olanda, Arsenal).

Luis Enrique a primit trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor. La feminin s-a impus olandeza Sarina Wiegman

Tehnicianul formaţiei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a câştigat trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor al sezonului, luni seară, în cadrul galei Balonul de Aur de la Paris.

Luis Enrique nu a fost prezent la gală, deoarece PSG joacă în deplasare cu Olympique Marseille, în campionatul Franţei.

Au mai fost nominalizaţi Antonio Conte (Italia, Napoli), Hans-Dieter Flick (Germania, FC Barcelona), Enzo Maresca (Italia, Chelsea) şi Arne Slot (Ţările de Jos, Liverpool).

Premiul a fost înmânat de legendarul tehnician italian Fabio Capello.

La feminin s-a impus olandeza Sarina Wiegman, antrenoarea Angliei.

Au mai fost nominalizaţi: Sonia Bompastor (Franţa, Chelsea), Arthur Elias (Brazilia, naţionala Braziliei), Justine Madugu (Nigeria, naţionala Nigeriei) şi Renée Slegers (Ţările de Jos, Arsenal)

Lamine Yamal a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător. Vicky Lopez s-a impus la feminin

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, a câştigat trofeul Kopa pentru cel mai bun tânăr jucător, acordat, luni, în cadrul galei Balonului de Aur de la Paris. Jucător de 18 ani a primit acest trofeu pentru al doilea an la rând.

Lamine Yamal a fost nominalizat alături de Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Joao Neves (PSG), Estêvão Willian (Chelsea) şi Kenan Yildiz (Juventus).

Acest trofeu recompensează cel mai bun tânăr jucător sub 21 de ani.

Trofeul i-a fost înmânat de fostul fundaş Raphael Varane.

La feminin s-a impus spaniola Vicky Lopez, de la FC Barcelona. Au mai fost nominalizate: Michelle Agyemang (Anglia, Arsenal), Linda Caicedo (Columbia, Real Madrid), Wieke Kaptein (Ţările de Jos, Chelsea) şi Claudia Martinez Ovando (Paraguay, Club Olimpia).

Real Madrid nu şi-a trimis reprezentanţi la gala de la Paris

Echipa spaniolă Real Madrid nu a trimis o delegaţie la ceremonia de decernare a Balonului de Aur de luni, a anunţat AFP.

Clubul iberic nu a interzise însă jucătorilor şi jucătoarelor sale să participe în mod individual, dacă doresc. Spre exemplu, scoţiana Caroline Weir, care se numără printre jucătoarele nominalizate la Balonul de Aur feminin, va fi prezentă la Theatre Chatelet.

Echipa masculină, care se pregăteşte pentru meciul din La Liga programat marţi, în deplasare, cu Levante, nu va face deplasarea, conform dorinţei antrenorului Xabi Alonso.

Kylian Mbappé a anunţat deja marţea trecută, după victoria împotriva Marsiliei (2-1) în Liga Campionilor, că nu va veni să-şi ridice trofeul Gerd Müller pentru cel mai bun marcator al sezonului.

Sezonul trecut, Real a boicotat ceremonia, oficialii madrileni fiind nemulţumiţi de încoronarea lui Rodri (Manchester City) în detrimentul jucătorului său Vinicius Jr.

