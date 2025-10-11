A murit Flavius Domide, legendă a clubului UTA Arad şi a fotbalului românesc. Sportivul avea 79 de ani

Fostul mare fotbalist Flavius Domide, simbol al echipei UTA Arad și al fotbalului românesc din anii ’60–’70, a murit sâmbătă, la vârsta de 79 de ani. Anunțul a fost făcut de clubul arădean printr-un comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook.

„Bătrâna Doamnă, îndurerată: s-a stins marele Flavius Domide. Tristeţea cuprinde întreg Aradul în această zi de octombrie, după aflarea veştii că s-a stins din viaţă Flavius Domide”, se arată în mesajul transmis de club.

UTA Arad l-a descris drept un „fotbalist-simbol al UTA-ei în anii 1960-1970, cel supranumit Copilul teribil al fotbalului arădean, care şi-a legat cariera de clubul roş-alb”.

„E considerat liderul generaţiei care a adus pe malurile Mureşului ultimele două titluri naţionale, momentul Feyenoord sau primăvara europeană din 1972. A oferit mereu momente de magie pentru un public care l-a iubit. Şi pe care l-a iubit, la rândul lui”, se mai precizează în comunicat.

Născut la Arad pe 7 mai 1946, Flavius Domide a devenit „pitic” al UTA-ei la doar 11 ani.

„Crescut la juniori de Coco Dumitrescu, a fost rapid remarcat de Cibi Braun, antrenorul primei echipe la acea vreme. Odată pătruns în circuit, în timpul sezonului 1965-1966, avea să rămână piesă fixă în ofensivă şi favorit al tribunei până în anul 1979”, notează clubul.

Flavius Domide a fost şi component al echipei naţionale a României, făcând parte din lotul calificat la Campionatul Mondial din Mexic 1970.

„După retragerea de pe gazon, a ocupat banca tehnică, mai întâi la Centrul de Copii şi Juniori al UTA-ei, apoi secund şi principal al primei echipe. De numele lui se leagă revenirea UTA-ei pe prima scenă în anul 1993. Câţiva ani mai târziu, a acceptat poziţia de preşedinte, într-un moment greu de tot, pe când existenţa clubului era tot mai îngreunată de vremuri”, se mai arată în comunicat.

De-a lungul vieţii, Domide a rămas fidel clubului care l-a consacrat. „I-a rămas fidel UTA-ei pentru totdeauna, iar farmecul întâlnirilor de old-boys, cu fotbalişti sau antrenori de odinioară, l-a sporit de fiecare dată prin eleganţa-i cunoscută.”

În 2016, Flavius Domide a primit titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Arad, cea mai înaltă distincţie oferită de autoritățile locale. „Iar în 2022, la puţine zile după ce împlinise 76 de ani, am avut cu toţii bucuria să îl vedem aplaudat la scenă deschisă de întreaga Arenă Francisc Neuman, când a dat lovitura de începere a meciului UTA - CS Mioveni”, a transmis clubul.

„Odihneşte-te în pace, Flavius Domide! Bătrâna Doamnă va spune povestea ta celor care vor veni!”, se încheie mesajul emoționant al UTA Arad.

Editor : Ș.A.