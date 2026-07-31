A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani

Legendarul fundaş italian Franco Baresi, căpitan emblematic al echipei de fotbal AC Milan în anii 80-90, cu care a câştigat trei Cupe ale Campionilor Europeni şi şase titluri în Serie A, a încetat din viaţă la 66 de ani, a anunţat clubul lombard, vineri, anunță Agerpres.

"Milan deplânge dispariţia lui Franco Baresi care va rămâne pentru totdeauna, ca şi tricoul său cu numărul şase, o parte inseparabilă şi fundamentală din ADN-ul şi istoria clubului", a scris AC Milan, al cărui vicepreşedinte de onoare era din 2020.

Campion mondial cu Italia (fără a fi jucat vreun meci) la turneul final din 1982 şi finalist la CM 1994, Baresi este considerat drept unul dintre cei mai mari fundași centrali din istorie.

AC Milan nu a precizat cauza decesului, dar Baresi a suferit o intervenţie chirurgicală în august 2025 pentru a i se extirpa un nodul pulmonar.

Născut în Lombardia, în mai 1960, Franchino 'Franco' Baresi a început să joace pentru echipele de juniori ale clubului în 1974, înainte de a se alătura primei echipe în 1978, la 17 ani şi 11 luni. El a devenit titular la 18 ani, iar apoi căpitan la 22 de ani, simţul său de anticipaţie şi al deposedării. El a format împreună cu Paolo Maldini, Mauro Tassotti şi Alessandro Costacurta o defensivă redutabilă în Europa.

Baresi, care s-a clasat al doilea în clasamentul "Balonului de Aur" din 1989, după coechipierul său olandez Marco Van Basten, s-a retras din activitate în 1997, după 719 meciuri jucate pentru rossoneri, un record doborât doar de Paolo Maldini.

Franco Baresi a adunat şi 81 de selecţii pentru "Squadra Azzurra".

După ce a făcut parte din lot la Cupa Mondială din 1982, Baresi a ratat ediţia din 1986, din cauza unui dezacord cu selecţionerul.

Editor : B. G.