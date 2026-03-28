Video Adevăratul meci s-a jucat la vestiar: Fotbaliștii din Mauritania s-au „bătut” pe tricoul lui Messi

Lionel Messi runs for the ball during a friendly football match between Argentina and Mauritania
Messi se pregătește pentru ultima sa apariție la un campionat mondial. Foto: Profimedia
Adversar de ultim moment

Scene mai puțin obișnuite s-au petrecut la vestiar după meciul amical Argentina - Mauritania, unde jucătorii oaspeți s-au îmbulzi să pună mâna pe tricoul lui Messi. 

Selecţionata Argentinei, actuala campioană a lumii, a învins la limită, cu scorul de 2-1, echipa Mauritaniei, într-un meci amical disputat vineri pe stadionul „La Bombonera” din Buenos Aires, în cadrul pregătirilor pentru Cupa Mondială de fotbal din luna iunie.

După meci, fotbaliștii Mauritaniei au produs o adevărată busculadă la vestiar, fiecare dintre ei dorind să obțină tricoul starului argentinian, scrie Digi Sport.

În momentul în care staff-ul argentinian a adus mai multe pungi cu echipamente oferite cadou, situația a degenerat rapid. Fotbaliștii Mauritaniei s-au îmbrâncit pe hol pentru a pune mâna pe tricourile vedetelor sud-americane, cel mai „vânat” echipament fiind cel al lui Lionel Messi.

După anularea Finalissma - duelul dintre câştigătoarele EURO 2024 şi Copa America, care trebuia să aibă loc în Qatar -, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Argentina nu a găsit alte adversare decât Mauritania (ocupanta locului 115 în clasamentul FIFA), şi Zambia (locul 91), pentru a acoperi fereastra sa internaţională.

Cu superstarul Lionel Messi pe bancă la fluierul de start, naţionala „Albiceleste” a deschis scorul în minutul 17 prin Enzo Fernandez, jucătorul echipei Chelsea Londra, iar apoi şi-a majorat avantajul prin Nico Paz, mijlocaşul cedat de Real Madrid la Como (32), aflat la prima sa reuşită în tricoul selecţionatei Argentinei.

Africanii au marcat golul de onoare în timpul adiţional, prin Jordan Lefort (90+4).

Messi a intrat în joc în repriza secundă, în locul lui Nico Paz (61), fiind ovaţionat de suporterii prezenţi în tribune.

Argentina va înfrunta Zambia marţi, tot pe „La Bombonera”, în ceea ce ar putea fi ultimul meci disputat de Messi în ţara natală, înaintea retragerii sale internaţionale.

