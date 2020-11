Adrian Mititelu, patronul FC U Craiova 1948, condamnat la 3 ani de închisoare cu executare: Fac puşcărie nevinovat

Patronul FC U Craiova, Adrian Mititelu, a fost condamnat, joi, la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul privind transferul lui Mihai Costea la FCSB. În primă instanță, Mititelu a fost achitat, însă decizia Tribunalului Dolj este definitivă, informează Mediafax.

Decizia prin care Adrian Mititelu a fost achitat a fost atacată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA Serviciul Teritorial Craiova şi Statul român – ANAF Bucureşti prin DGRFP Craiova.

Rejudecând, Tribunalul Dolj a dispus schimbarea încadrării juridice și l-a condamnat pe Adrian Marin Mititelu la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, pedeapsă ce se va executa în regim de detenţie.

Instanța i-a interzis lui Mititelu dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, cu titlu de pedeapsa complementară, pe o durată de 3 ani și dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal la societăţiile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În același dosar, Gigel Preoteasa, secretar al aceluiaşi club, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune fiscală, pedeapsa urmând să fie cu suspendare sub supraveghere, şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul instituţiilor stabilite de Primăriei Municipiului Craiova, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Decizia de joi a Tribunalului Dolj este definitivă.

Potrivit procurorilor, la data de 31 ianuarie 2011, „urmare a unor debite foarte mari pe care SC Fotbal Club U Craiova SA le avea către bugetul consolidat al statului, în cadrul procesului de executare silită, declanşat împotriva societăţii în vederea recuperării creanţelor fiscale în sumă de 9.906.095 lei, Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a întocmit un proces verbal de sechestru pentru bunuri mobile, prin care au fost indisponibilizate drepturile federative de joc ale celor 39 de jucători de fotbal, care activau în baza unor contracte de muncă/convenţii civile în echipa Universitatea Craiova".

ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de 4.032.764 lei, iar clubul cesionar cu suma de 5.627.864 lei.

Adrian Mititelu, prin intermediul secretarului general, Gigel Preoteasa, ar fi încheiat la data de 23 martie 2011 acordul de transfer al unui jucător, în condiţiile în care în timpul executării silite clubul „nu putea dispune de acestea decât cu aprobarea dată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după achitarea integrală a sumelor înscrise în titlul executoriu, cu condiţia constituirii unei garanţii la nivelul sumei poprite sau cu condiţia virării contravalorii indemnizaţiei de transfer a jucătorului în contul indicat de organul fiscal", spun procurorii.

Ulterior, în baza acordului, Adrian Mititelu ar fi încasat 24 martie 2011, într-un cont bancar deschis în aceiaşi zi la indicaţia sa, contravaloarea sumei de 1.100.000 euro (5.627.864 lei), bani din care, în aceiaşi zi, s-au efectuat ulterior mai multe plăţi, explică DNA.

Potrivit sursei citate, din suma de bani încasată au fost achitate drepturi salariale ale angajaţilor clubului, iar o sumă importantă a fost transferată în contul unei societăţi comerciale controlată prin interpuşi de Adrian Mititelu. Suma rămasă a fost executată de bancă, banii fiind transferaţi în contul pus la dispoziţie de organul fiscal.

În ceea ce priveşte transferul, „nu a putut fi înregistrat în Liga Profesionistă de Fotbal, întrucât reprezentanţii legali ai acestui organism au comunicat cumpărătorului că jucătorul nu putea face obiectul transferului, deoarece Agenţia Naţională de Administrare Fiscală instituise sechestru asupra drepturilor federative de joc ale acestuia. Această împrejurare nu a fost cunoscută la data de 23 martie 2011 de către semnatarii acordului de transfer din partea clubului cesionar, care, dacă ar fi cunoscut-o, nu ar fi încheiat acordul de transfer şi nu ar fi achitat integral suma prevăzută în acest act", se arată în comunicatul de presă al parchetului.

Adrian Mititelu: Fac puşcărie nevinovat

"Deşi mi s-a furat o echipă întreagă, deşi mi-au luat alţii jucători, am ajuns tot eu să mă duc să fac puşcărie, pentru jucătorii furaţi de alţii. E o decizie care nu are nicio legătură cu aplicarea actului de justiţie, este o condamnare făcută de 'mafia' din justiţie, deranjată de ce am făcut în aceşti ani. Am făcut fel şi fel de plângeri, acum am fost executat. Este o execuţie ordinară, fără nicio acoperire legală. Este vorba despre jucătorul Costea Mihai Alexandru, care a ajuns la Steaua în baza excluderii echipei Universitatea Craiova şi nu în baza acelui act de transfer, care nu s-a mai finalizat. Toţi cei 39 de jucători au fost luaţi prin actul de excludere, niciunul nu a plecat printr-un transfer", a spus Mititelu.



"Curtea de Apel Bucureşti i-a achitat pe (Mircea) Sandu şi pe (Dumitru) Dragomir, iar eu sunt condamnat. Pentru un jucător care a ajuns la Steaua din postura de jucător liber de contract. Nu s-a furat niciun ban. Am probat. Sandu şi Dragomir au fost achitaţi pentru cei 39 de jucători, inclusiv Mihai Costea. O s-o atac pe căile extraordinare, o să-mi caut drepturile mai departe. Vă rog să mă credeţi că este o mare nedreptate şi fac puşcărie nevinovat. Nu am făcut nicio faptă ilegală, este un abuz şi totul are legătură cu lupta mea de a readuce echipa în prim plan. Timpul va demonstra că fac închisoare total nevinovat", a adăugat Mititelu conform Digi Sport.

