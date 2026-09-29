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Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, îl atacă din nou pe Gianni Infantino și cere înlăturarea acestuia de la șefia FIFA: „Ajunge!”

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Gianni Infantino și Aleksander Ceferin. Foto: Profimedia
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Din articol
Nasser al-Khelaïfi i-a cerut lui Ceferin să candideze pentru un nou mandat

Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, a cerut din nou ca Gianni Infantino, omologul său de la FIFA, să fie înlăturat. De asemenea, în cadrul adunării generale a EFC, asociaţia cluburilor europene, preşedintele PSG, Nasser al-Khelaifi i-a cerut lui Ceferin să candideze pentru un nou mandat, relatează News.ro.

Marţi după-amiază, în cadrul adunării generale a EFC, asociaţia cluburilor europene, Aleksander Ceferin, preşedintele UEFA, l-a atacat din nou cu vehemenţă pe Gianni Infantino, omologul său de la FIFA, care fusese invitat, dar nu a venit.

„E timpul să spunem: «Ajunge!»”, a declarat el cu vehemenţă, după ce a enumerat „loviturile sub centură” ale italianului de origine elveţiană. „Imaginaţi-vă că se discută pe la spatele vostru pentru a vă vinde patrimoniul(referindu-se la proiectul de vânzare a unei părţi din Cupa Mondială către fonduri private), imaginaţi-vă că se acordă un premiu pentru pace fără să vi se spună nimic în prealabil” (cel acordat de Infantino preşedintelui american Donald Trump).

Apoi a continuat: „Fotbalul este mai mare decât oamenii care îl conduc. Nimeni nu are dreptul să-i vândă viitorul. Fotbalul nu este de vânzare. Nici astăzi, nici mâine.”

Ceferin l-a comparat pe Infantino cu împăratul din povestea lui Hans Christian Andersen „Hainele noi ale împăratului”.

„Cu toţii cunoaştem această poveste. Un împărat este convins că poartă haine magnifice, haine pe care, potrivit lui, doar proştii sau cei incapabili nu le pot vedea”, a declarat el. „Curtea sa se preface că crede această poveste până când un copil spune cu voce tare ceea ce toată lumea poate vedea: împăratul este gol”.

„Imaginaţi-vă că unul dintre directorii voştri de vârf negociază în secret vânzarea unuia dintre bijuteriile coroanei voastre, iar consiliul vostru de administraţie, jucătorii şi suporterii voştri nu ştiu nimic despre asta. Odată ce aţi afla, ce ar face consiliul dumneavoastră?”, a declarat marţi la Copenhaga liderul UEFA, referindu-se la proiectul lui Gianni Infantino, care a eşuat în cele din urmă, de a deschide organizaţia către investitori privaţi.

Nasser al-Khelaïfi i-a cerut lui Ceferin să candideze pentru un nou mandat

Preşedintele Asociaţiei Europene a Cluburilor (EFC), Nasser al-Khelaïfi, i-a cerut marţi, în cadrul Adunării Generale a EFC de la Copenhaga, preşedintelui în exerciţiu al UEFA, Aleksander Ceferin, să-şi depună din nou candidatura pentru conducerea confederaţiei europene.

„Fotbalul are nevoie de lideri de seamă ca tine şi, în numele celor peste 900 de cluburi din EFC, te rugăm să-ţi depui din nou candidatura la preşedinţie anul viitor” a declarat Nasser al-Khelaïfi, care este şi preşedintele clubului Paris Saint-Germain, adresându-se slovenului în vârstă de 58 de ani.

Ales în septembrie 2016 la conducerea forului care coordonează fotbalul european, reales în 2019 şi apoi în 2023, Aleksander Ceferin, al cărui mandat se încheie în 2027, a menţinut până acum suspansul cu privire la intenţia sa de a candida din nou sau nu, după ce iniţial a exclus această posibilitate.

Preşedintele EFC şi-a manifestat în mod regulat apropierea faţă de şeful UEFA, alăturându-se opoziţiei puternicei confederaţii europene faţă de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi faţă de proiectul său „abandonat” de a deschide forul mondial către investitori privaţi. Într-un interviu acordat la sfârşitul lunii august pentru podcastul britanic „The Rest is Politics”, preşedintele sloven a exclus însă posibilitatea de a candida el însuşi la preşedinţia FIFA la alegerile din martie 2027, unde, deocamdată, preşedintele italian în vârstă de 56 de ani este singurul candidat declarat.

„Este cu adevărat trist să vedem situaţia actuală” a declarat Nasser al-Khelaïfi referindu-se la criza de guvernanţă din cadrul FIFA, fără a-l menţiona pe Gianni Infantino sau organizaţia mondială. „În loc să îmbunătăţim sportul nostru, ne pierdem timpul gestionând probleme şi dificultăţi. Fotbalul funcţionează atunci când ne ascultăm unii pe alţii. Când dăm dovadă de transparenţă între noi. Dar, mai ales, când suntem oneşti”, a subliniat preşedintele PSG.

Editor : Liviu Cojan

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