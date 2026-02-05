Ambasada SUA: Deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor fi verificați. Trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea vizei

Ambasada Statelor Unite a anunțat pe Facebook că deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor primi vize după ce vor trece printr-un proces de verificare și să demonstreze că îndeplinesc condițiile pentru obținerea vizei.

„Vești bune pentru deținătorii de bilete la Cupa Mondială FIFA 2026 care au nevoie de viză pentru SUA. Oferim acces prioritar la programările pentru interviurile de viză prin FIFA PASS. Toți solicitanții de viză, inclusiv deținătorii de bilete, trebuie să treacă prin procesul de verificare și să demonstreze că îndeplinesc condițiile pentru obținerea vizei”, a scris ambasada SUA pe Facebook.

Vize revocate

Statele Unite au revocat un număr fără precedent de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, potrivit Departamentului de Stat.

Administrația americană justifică măsurile prin necesitatea protejării securității naționale și a înăspririi politicilor de imigrație, într-un context marcat de controverse și contestări în instanță.

SUA au revocat peste 100.000 de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, a anunţat luni Departamentul de Stat, cifră record în doar un an de mandat, potrivit Agerpres.

Verificări pe rețelele sociale

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, a refuzat să comenteze informaţiile despre acest document diplomatic, dar a declarat că SUA vor utiliza „toate instrumentele” pentru a examina pe oricine doreşte să intre în Statele Unite. „Vom continua să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a evalua cine vine aici, indiferent dacă sunt studenţi sau nu”, a declarat Bruce reporterilor în briefingul de presă obişnuit.

Verificarea extinsă pe reţelele sociale va impune secţiilor consulare să îşi modifice operaţiunile, procesele şi alocarea resurselor, conform instrucţiunilor, care recomandă secţiilor să ia în considerare volumul de muncă şi resursele necesare pentru fiecare caz înainte de a le programa.

Documentul diplomatic recomandă, de asemenea, secţiilor consulare să rămână concentrate pe serviciile pentru cetăţenii americani, vizele pentru imigranţi şi prevenirea fraudelor.

Oficialii administraţiei Trump au avertizat că deţinătorii de vize de student şi de green card sunt supuşi expulzării din SUA din cauza sprijinului lor pentru palestinieni şi a criticilor aduse comportamentului Israelului în războiul din Gaza, numind acţiunile lor o ameninţare la adresa politicii externe a SUA şi acuzându-i că sunt pro-Hamas.

Criticii lui Trump au calificat efortul drept un atac la adresa drepturilor la liberă exprimare în temeiul Primului Amendament al Constituţiei SUA.

O studentă din Turcia a Universităţii Tufts a fost reţinută timp de peste şase săptămâni într-un centru de detenţie pentru imigranţi în Louisiana după ce a co-semnat un articol de opinie în care critica răspunsul şcolii sale la războiul Israelului din Gaza. Ea a fost eliberată din arest după ce un judecător federal i-a acordat cauţiunea.

Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)

În luna decembrie, în doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să anuleze călătoriile în Statele Unite, programate pentru următoarele săptămâni, din cauza temerilor legate de noi restricții de intrare pe teritoriul nord-american. Aceste restricții ar include, în special, verificarea activității pe rețelele sociale din ultimii cinci ani.

Acest lucru a fost confirmat de mai multe agenții de turism și tour-operatori pentru cotidianul italian Corriere della Sera, fără a ascunde o anumită perplexitate.

