Live TV

Ambasada SUA: Deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor fi verificați. Trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea vizei

Data actualizării: Data publicării:
donald trump si gianni infantino
Donald Trump și Giani Infantino. Foto: Profimedia
Din articol
Vize revocate Verificări pe rețelele sociale Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera) FRF a pus în vânzare biletele pentru meciul Turcia - România. Cât costă un tichet și cum poate fi achiziționat

Ambasada Statelor Unite a anunțat pe Facebook că deținătorii biletelor pentru Cupa Mondială vor primi vize după ce vor trece printr-un proces de verificare și să demonstreze că îndeplinesc condițiile pentru obținerea vizei.

„Vești bune pentru deținătorii de bilete la Cupa Mondială FIFA 2026 care au nevoie de viză pentru SUA. Oferim acces prioritar la programările pentru interviurile de viză prin FIFA PASS. Toți solicitanții de viză, inclusiv deținătorii de bilete, trebuie să treacă prin procesul de verificare și să demonstreze că îndeplinesc condițiile pentru obținerea vizei”, a scris ambasada SUA pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Vize revocate

Statele Unite au revocat un număr fără precedent de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, potrivit Departamentului de Stat.

Administrația americană justifică măsurile prin necesitatea protejării securității naționale și a înăspririi politicilor de imigrație, într-un context marcat de controverse și contestări în instanță.

SUA au revocat peste 100.000 de vize de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, a anunţat luni Departamentul de Stat, cifră record în doar un an de mandat, potrivit Agerpres.

Verificări pe rețelele sociale

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, a refuzat să comenteze informaţiile despre acest document diplomatic, dar a declarat că SUA vor utiliza „toate instrumentele” pentru a examina pe oricine doreşte să intre în Statele Unite. „Vom continua să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziţie pentru a evalua cine vine aici, indiferent dacă sunt studenţi sau nu”, a declarat Bruce reporterilor în briefingul de presă obişnuit.

Verificarea extinsă pe reţelele sociale va impune secţiilor consulare să îşi modifice operaţiunile, procesele şi alocarea resurselor, conform instrucţiunilor, care recomandă secţiilor să ia în considerare volumul de muncă şi resursele necesare pentru fiecare caz înainte de a le programa.

Documentul diplomatic recomandă, de asemenea, secţiilor consulare să rămână concentrate pe serviciile pentru cetăţenii americani, vizele pentru imigranţi şi prevenirea fraudelor.

Oficialii administraţiei Trump au avertizat că deţinătorii de vize de student şi de green card sunt supuşi expulzării din SUA din cauza sprijinului lor pentru palestinieni şi a criticilor aduse comportamentului Israelului în războiul din Gaza, numind acţiunile lor o ameninţare la adresa politicii externe a SUA şi acuzându-i că sunt pro-Hamas.

Criticii lui Trump au calificat efortul drept un atac la adresa drepturilor la liberă exprimare în temeiul Primului Amendament al Constituţiei SUA.

O studentă din Turcia a Universităţii Tufts a fost reţinută timp de peste şase săptămâni într-un centru de detenţie pentru imigranţi în Louisiana după ce a co-semnat un articol de opinie în care critica răspunsul şcolii sale la războiul Israelului din Gaza. Ea a fost eliberată din arest după ce un judecător federal i-a acordat cauţiunea.

Speriați de solicitările privind rețelele de socializare, tot mai mulți turiști își anulează călătoriile în SUA (Corriere della Sera)

În luna decembrie, în doar câteva ore, zeci de grupuri de turiști europeni au decis să anuleze călătoriile în Statele Unite, programate pentru următoarele săptămâni, din cauza temerilor legate de noi restricții de intrare pe teritoriul nord-american. Aceste restricții ar include, în special, verificarea activității pe rețelele sociale din ultimii cinci ani.

Acest lucru a fost confirmat de mai multe agenții de turism și tour-operatori pentru cotidianul italian Corriere della Sera, fără a ascunde o anumită perplexitate.

FRF a pus în vânzare biletele pentru meciul Turcia - România. Cât costă un tichet și cum poate fi achiziționat

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că biletele pentru partida Turcia – România, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, au fost puse în vânzare vineri.

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”, în semifinala play-off-ului pentru CM, relatează News.ro. Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de vineri, la prânz, pe site-ul bilete.frf.ro. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stampila votat 2024
Autoritatea Electorală Permanentă va accelera demersurile de verificare a persoanelor de peste 90 de ani, înscrise pe listele de votare
Lukoil
Activele Lukoil sunt vizate de cel puțin alte două companii, în pofida acordului cu Carlyle. „Cu siguranţă nu e o afacere încheiată”
Donald trump și Xi Jinping
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
Vladimir Putin și Donald Trump
Apelul NATO după expirarea tratatului de control al armelor nucleare între SUA și Rusia
masa negocieri ucraina sua rusia la abu dhabi
Negocieri la Abu Dhabi. Rusia a venit cu o nouă condiție imposibil de acceptat de către Kiev. Witkoff: Schimb de prizonieri convenit
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Măsuri pentru populație și firme: Ministerul Finanțelor detaliază...
Wlodzimierz Czarzasty rejects Donald Trump Nobel Peace Prize endorsement amid diplomatic fallout in Poland
Tensiuni diplomatice între SUA și Polonia. Lider politic de la...
Cristi Chivu
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile orașului Milano
Vladimir Putin la telefon
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la...
Ultimele știri
Prescrierea dosarelor de corupție, o „coincidență temporală”. Ce spune Inspecția Judiciară după controlul la Curtea de Apel București
Anunțul lui Alexandru Rogobete, după vizita în Israel: ce schimbări vrea să aducă în sistemul de sănătate din România
Ambasada României în SUA, anunț despre parteneriatul-cheie privind mineralele critice. Ce teme a abordat Oana Țoiu la Washington
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Bănia fierbe după decizia privind palmaresul Universității Craiova. Reacții intense din partea fanilor...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Când va debuta Ofri Arad la FCSB! Ultimele informații despre transferul de Champions League al campionilor...
Adevărul
Care este, de fapt, teama lui Trump față de Iran. Dezvăluirile făcute de vicepreședintele JD Vance
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...