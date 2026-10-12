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Antrenor francez, demis după o victorie cu 13-0 a echipei sale, o reușită istorică a clubului

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Foto: Profimedia
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Clubul francez Valenciennes, din Ligue 3, l-a demis luni pe antrenorul Pierre Blois, la numai două zile după cea mai consistentă victorie din istoria clubului, scor 13-0, relatează News.ro.

Valenciennes a jucat sâmbătă în Cupa Franţei, faza regională, şi a dispus cu 13-0 (6-0), în deplasare, de echipa amatoare Habarcq, reuşind cea mai mare victorie din istoria meciurilor sale oficiale.

Însă conducerea clubului din Ligue 3 a decis luni să se despartă de tehnicianul Pierre Blois, cel care conducea echipa din februarie 2026. „Pierre Blois a fost eliberat din responsabilităţi începând de luni, 12 octombrie. Începând de astăzi, Samuel Goethals va ocupa funcţia de antrenor principal interimar al primei echipe. El va fi ajutat în acest rol de Rudy Mater”, a anunţat Valenciennes într-un comunicat.

Goethals şi Mater făceau parte din staff-ul lui Pierre Blois.

Situaţia clubului în campionatul ligii a treia este dificilă. Valenciennes ocupă poziţia a 15-a, direct deasupra locurilor care retrogradează, având 8 puncte din nouă etape.

Editor : Liviu Cojan

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