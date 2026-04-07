Anunțul FRF despre numirea unui nou selecţioner pentru echipa națională, după decesul lui Mircea Lucescu

Procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată, după decesul lui Mircea Lucescu, a anunţat Federația Română de Fotbal.

„În acest context plin de suferinţă pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunţă că procesul de numire a unui nou selecţioner va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, se arată într-un comunicat transmis de FRF.

Lucescu şi-a încheiat joia trecută mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României. Numirea unui nou selecţioner urma să aibă loc după Comitetul Executiv din această săptămână.

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.

„Astăzi marţi, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titraţi antrenori şi jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa naţională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generaţii întregi de români au crescut cu imaginea să în suflet, că un simbol naţional. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

