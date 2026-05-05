Arsenal Londra, prima finalistă a UEFA Champions League

Arsenal s-a calificat în finala Champions League la fotbal, după ce a învins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 1-0 (1-0), marţi seara, pe Emirates Stadium din Londra, în manşa secundă a semifinalelor.

Cu londonezii cotaţi ca mari favoriţi la calificarea în finală, madrilenii au fost mai incisivi în startul meciului şi Declan Rice a blocat şutul lui Giuliano Simeone, în minutul 11, la o respingere greşită a lui Raya, scrie News.ro.

Încetul cu încetul însă „tunarii” au început să pună presiune, iar Atletico s-a retras, căutând să se apere şi să lovească pe contraatac sau din faze fixe. Gazdele nu au reuşit să pună în pericol real poarta lui Oblak până pe final de primă repriză.

În minutul 44 Gyokeres a fost lansat în careu, a centrat, Trossard a primit şi a şutat, mingea a fost respinsă greu de Oblak şi Bukayo Saka a deschis scorul.

Conduşi pe tabelă, spaniolii au replicat în partea secundă, prin ocazia uriaşă a lui Giuliano Simeone, care l-a depăşit pe Raya, dar nu a putut concretiza în minutul 51.

Cinci minute mai târziu, Atletico a cerut penalti, după ce Calafiori l-a călcat pe Griezmann, însă arbitrul german Daniel Siebert a acordat fault în atac la faza anterioară.

Londonezii au trecut pe lângă gol în minutul 66, când Gyokeres a reluat puţin peste poartă dintr-o poziţie excelentă.

În cele din urmă Arsenal Londra s-a impus cu 1-0 în faţa lui Atletico Madrid şi echipa lui Arteta s-a calificat în finală, cu 2-1 scor general. Este pentru a doua oară în istorie când tunarii ating ultimul act al Champions League, după anul 2006, când au pierdut cu FC Barcelona.

În finală, Arsenal va juca, la Budapesta, împotriva învingătoarei din derby-ul Bayern Munchen – PSG.

