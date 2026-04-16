Arsenal Londra și Bayern Munchen s-au calificat în semifinalele Champions League. Duelurile pentru finală

Echipa engleză Arsenal Londra a încheiat la egalitate miercuri seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea portugheză Sporting Lisabona, şi s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, cu 1-0 scor general. Tot miercuri seara, Bayern Munchen a învins Real Madrid (4-3) și s-a alăturat celorlalte trei echipe în careul de ași – Atletico Madrid, PSG, Arsenal.

Arsenal Londra - Sporting Lisabona 0-0

Arsenal a avut un meci tare pe Emirates, pentru că Sporting Lisabona nu a capitulat ci a fost în control, căutând să anuleze victoria la limită de la Lisabona a „tunarilor”, scrie News.ro.

Cele două formaţii şi-au reglat greu tirul, Gyokeres (în minutul 19) şi Pedro Goncalves (min, 31) ratând câte o ocazie pentru fiecare dintre combatante, până la prima mare oportunitate de gol a meciului, semnată de Catamo, de la Sporting, acesta lovind bara în minutul 43.

În repriza a doua Martinelli şi Eze au ratat pentru gazde, ambii trimiţând peste poartă, în minutele 56 şi 72.

În cele din urmă s-a încheiat 0-0 şi Arsenal Londra va juca în semifinale împotriva echipei spaniole Atletico Madrid.

Bayern Munchen - Real Madrid 4-3

Bayern Munchen s-a calificat în semifinalele Champions League, după ce a învins, pe teren propriu, scor 4-3, formaţia spaniolă Real Madrid.

La Munchen, madrilenii au deschis scorul încă din primul minut, secunda 36. Neuer a degajat slab şi până la Arda Guler, iar turcul a reluat direct pe poartă, de la distanţă, egalând scorul la general, după ce Bayern câştigase pe Santiago Bernabeu cu 2-1.

Bavarezii au înscris după numai cinci minute, Pavlovic reluând cu o lovitură de cap la cornerul lui Kimmich, şi tabela arăta 1-1. Arda Guler a mai lansat o rcahetă, de la distanţă, în minutul 29, transformând impecabil o lovitură liberă, şi Real conducea cu 2-1.

Nouă minute mai târziu, Harry Kane l-a învins pe Lunin şi a egalat, dar oaspeţii au intrat cu avantaj la vestiare, după golul lui Mbappe, din minutul 42.

Partea secundă s-a jucat pe contre, ambele echipe au irosit ocazii bune de gol. Neuer a scos şutul lui Mbappe, din minutul 55, apoi a apărat şi la Valverde, în minutul 66, iar gazdele au replicat prin Upamecano, cap peste poartă, în minutul 75. În minutul 86 Camavinga a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat de arbitrul sloven Slavko Vincic.

După trei minute, Musiala a pasat pentru Luis Diaz şi acesta a înscris cu un şut formidabil, egalând la 3. Olise a ţinut însă ca bavarezii să se califice în semifinale cu o victorie şi a înscris în al patrulea minut al prelungirilor pentru Bayern – Real Madrid 4-3.

În semifinale, Bayern o va înfrunta pe deţinătoarea trofeului, PSG.

