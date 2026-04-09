Atletico Madrid a învins Barcelona pe Camp Nou, cu Istvan Kovacs la centru. PSG, victorioasă cu Liverpool

faza de joc din meciul barcelona - atletico madrid
Barcelona – Atletico Madrid 0-2 PSG – FC Liverpool 2-0

Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea FC Barcelona, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs. Înfruntarea a contat pentru turul sferturilor din Champions League. Tot în „sferturi”, PSG a câștigat partida cu Liverpool, scor 2-0. Pe ambele stadioane s-au ținut momente de reculegere pentru Mircea Lucescu.

Barcelona – Atletico Madrid 0-2

Pe Camp Nou s-a ţinut momentul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, apoi catalanii au ratat prin Joao Cancelo, în minutul 10, şi prin Martin, în minutul 32. Însă în minutul 41 a urmat o fază care a schimbat cursul meciului.

Pau Cubarsi l-a faultat pe Giuliano Simeone din postura de ultim apărător, arbitrul român Istvan Kovacs a acordat doar cartonaşul galben, dar VAR-ul a intervenit şi i-a sugerat să revadă faza. După vizionare, Kovacs şi-a schimbat decizia, dându-i cartonaş roşu lui Cubarsi.

Din lovitura liberă rezultată, Julian Alvarez a înscris cu o execuţie impecabilă şi a fost 1-0 pentru madrileni la pauză, pe Camp Nou.

După reluare, Barcelona a căutat golul, cu Rashford şi Yamal în prim plan. Catalanii au ratat însă, dar golul a venit tot în poarta lui Joan Garcia. Matteo Ruggeri a centrat de pe stânga, în minutul 70, şi Alexander Sorloth a înscris din careu, cu o execuţie de atacant pursânge.

Cu toată presiunea pusă de gazde pe poarta lui Musso, Atletico s-a impus cu 2-0, iar Simeone reuşeşte prima victorie pe Camp Nou din cariera sa de antrenor.

În retur, Barcelona va aborda meciul fără Cubarsi - suspendat şi Raphinha – accidentat.

PSG – FC Liverpool 2-0

Echipa franceză PSG a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia engleză FC Liverpool, în prima manşă a sferturilor Champions League.

Campioana Angliei îşi continuă seria rezultatelor slabe, pierzând al treilea meci consecutiv în toate competiţiile.

După startul de meci în care campioanele Europei şi Angliei au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, parizienii au deschis scorul destul de repede, prin Desire Doue, care a înscris superb din colţul careului, cu un şut plasat.

Portarul lui Liverpool, Mamardashvili, i-a refuzat golul lui Doue, în minutul 37, iar parizienii au mai ratat o mare ocazie în minutul 54, când Ousmane Dembele a trimis peste poartă, din careu.

Kvaratskhelia a majorat avantajul gazdelor, în minutul 66, după ce l-a driblat pe goalkeeperul oaspeţilor.

Arne Slot, care nu l-a utilizat pe Salah, a apelat la patru schimbări în minutul 78, aruncând în luptă doi atacanţi – pe Gakpo şi Isak, dar fără efect pe tabelă, ba mai mult, Dembele a lovit bara în minutul 87, şi PSG – FC Liverpool s-a terminat 2-0.

Top Citite
Lebanon Israel Iran War
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
5
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gheorghe Hagi
Cum putea Gheorghe Hagi să ajungă la Liverpool: „Abilitatea sa de a pasa, atât pe distanțe lungi, cât și scurte, a fost o revelație”
plaje spania barcelona
Spania îşi pierde plajele: oraşele de coastă caută soluţii pentru eroziunea nisipului
Cristi Chivu
Care sunt meciurile din play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor. Pe cine va înfrunta Interul lui Cristi Chivu
susi elefant
Barcelona își ia rămas bun de la Susi, unul dintre cei mai longevivi elefanți din Europa
echipe de interventie la un incident in marea britanie, cu fanii liverpool
Condamnarea primită de șoferul care a intrat anul trecut cu mașina în fanii lui Liverpool, aflați la celebrarea titlului
Recomandările redacţiei
mae
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
bogdan ivan
Ivan: România nu depinde de petrolul din Golful Persic. Livrările vor...
Donald Trump și Mark Rutte tete a tete
Casa Albă: Trump va discuta cu Rutte despre posibila retragere a...
pompa benzina
Ministrul Energiei: La fiecare creștere cu 10 dolari a barilului de...
Ultimele știri
Rogobete anunță reorganizarea gărzilor și a blocului operator. Va fi introdusă garda intervențională
„Regina ketaminei” a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru moartea actorului Matthew Perry
Casa Albă anunță negocieri cu Iranul în Pakistan. Cine va face parte din delegația SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...