Atletico Madrid a învins Barcelona pe Camp Nou, cu Istvan Kovacs la centru. PSG, victorioasă cu Liverpool

Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea FC Barcelona, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs. Înfruntarea a contat pentru turul sferturilor din Champions League. Tot în „sferturi”, PSG a câștigat partida cu Liverpool, scor 2-0. Pe ambele stadioane s-au ținut momente de reculegere pentru Mircea Lucescu.

Barcelona – Atletico Madrid 0-2

Pe Camp Nou s-a ţinut momentul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, apoi catalanii au ratat prin Joao Cancelo, în minutul 10, şi prin Martin, în minutul 32. Însă în minutul 41 a urmat o fază care a schimbat cursul meciului.

Pau Cubarsi l-a faultat pe Giuliano Simeone din postura de ultim apărător, arbitrul român Istvan Kovacs a acordat doar cartonaşul galben, dar VAR-ul a intervenit şi i-a sugerat să revadă faza. După vizionare, Kovacs şi-a schimbat decizia, dându-i cartonaş roşu lui Cubarsi.

Din lovitura liberă rezultată, Julian Alvarez a înscris cu o execuţie impecabilă şi a fost 1-0 pentru madrileni la pauză, pe Camp Nou.

După reluare, Barcelona a căutat golul, cu Rashford şi Yamal în prim plan. Catalanii au ratat însă, dar golul a venit tot în poarta lui Joan Garcia. Matteo Ruggeri a centrat de pe stânga, în minutul 70, şi Alexander Sorloth a înscris din careu, cu o execuţie de atacant pursânge.

Cu toată presiunea pusă de gazde pe poarta lui Musso, Atletico s-a impus cu 2-0, iar Simeone reuşeşte prima victorie pe Camp Nou din cariera sa de antrenor.

În retur, Barcelona va aborda meciul fără Cubarsi - suspendat şi Raphinha – accidentat.

PSG – FC Liverpool 2-0

Echipa franceză PSG a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia engleză FC Liverpool, în prima manşă a sferturilor Champions League.

Campioana Angliei îşi continuă seria rezultatelor slabe, pierzând al treilea meci consecutiv în toate competiţiile.

După startul de meci în care campioanele Europei şi Angliei au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, parizienii au deschis scorul destul de repede, prin Desire Doue, care a înscris superb din colţul careului, cu un şut plasat.

Portarul lui Liverpool, Mamardashvili, i-a refuzat golul lui Doue, în minutul 37, iar parizienii au mai ratat o mare ocazie în minutul 54, când Ousmane Dembele a trimis peste poartă, din careu.

Kvaratskhelia a majorat avantajul gazdelor, în minutul 66, după ce l-a driblat pe goalkeeperul oaspeţilor.

Arne Slot, care nu l-a utilizat pe Salah, a apelat la patru schimbări în minutul 78, aruncând în luptă doi atacanţi – pe Gakpo şi Isak, dar fără efect pe tabelă, ba mai mult, Dembele a lovit bara în minutul 87, şi PSG – FC Liverpool s-a terminat 2-0.

