Austria - Bosnia, egal cu emoții și bilet pentru America. Ce echipe din Europa merg direct la CM 2026

AUSTRIA - BOSNIA
Foto: Profimedia
Din articol
Rezultatele înregistrate marţi

Europa şi-a stabilit marţi seara toate echipele care se califică direct la Cupa Mondială 2026, dar şi restul formaţiilor care vor juca barajul de calificare. Austria merge în America, după un meci cu emoții la Viena, împotriva Bosniei.

Pe Ernst Happel Stadion, bosniacii au deschis scorul prin lovitura de cap a lui Tabakovic, iar golul egalizator, care a trimis Austria la Mondiale, a venit destul de târziu, marcat de Gregoritsch, scrie News.ro.

Surpriza s-a produs în grupa C, unde scoţienii au început cu un gol marcat foarte repede de McTominay. Danezii au egalat prin Rasmus Jojlund, dar au rămas în zece din minutul 62, odată cu eliminarea lui Kristensen.

Shankland a readus gazdele în avantaj însă Dorgu a egalat pentru oaspeţi şi lucrurile păreau clare. Însă scoţienii nu au renunţat la luptă şi cu două goluri marcate în minutele de prelungire s-au impus cu 4-2 şi au terminat pe primul loc al grupei, cu 13 puncte. Danemarca trebuie să se mulţumească să joace barajul.

La Sevilla, în grupa E, Spania a primit primele două goluri din aceste calificări, dar, cu un rezultat de egalitate, încheie grupa pe primul loc, cu 16 puncte, iar Turcia este a doua, cu 13 puncte.

În grupa J, Belgia nu a avut probleme cu Liechtenstein şi s-a calificat direct la turneul final, în timp ce Ţara Galilor a tranşat clar înfruntarea cu Macedonia de Nord, câştigând cu 7-1 şi va fi prezentă la baraj.

Rezultatele înregistrate marţi

Grupa B: Kosovo – Elveţia 1-1 (Muslija 74 / Vargas 47);

Grupa B: Suedia – Slovenia 1-1 (Lundgren 87 / Elsnik 64);

Grupa C: Belarus – Grecia 0-0;

Grupa C: Scoţia – Danemarca 4-2 (McTominay 3, Shankland 78, Tierney 90+3, McLean 90+8 / R. Hojlund 57 penalti, Dorgu 82);

Grupa E: Spania – Turcia 2-2 (Dani Olmo 4, Oyarzabal 62 / Deniz Gul 42, Salih Ozcan 54);

Grupa E: Bulgaria – Georgia 2-1 (Rusev 10, Krastev 24 / Lochoshvili 88);

Grupa H: Austria – Bosnia 1-1 (Gregoritsch 77 / Tabakovic 12);

Grupa H: România – San Marino 7-1 (D. Rossi 13 autogol, Baiaram 29, Man 42, Valentini 57 autogol, I. Hagi 76, Raţiu 82, L. Munteanu 86 penalti / Giacopetti 2);

Grupa J: Belgia – Liechtenstein 7-0 (Vanaken 3, Doku 34, 41, Mechele 52, Saelemaekers 55, De Ketelaere 57, 59);

Grupa J: Ţara Galilor – Macedonia de Nord 7-1 (H. Wilson 18 penalti, 75, 81 penalti, Brooks 21, B. Johnson 37, D. James 57, Broadhead 88 / Miovski 23).

