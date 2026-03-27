Barajul pentru CM 2026. Care sunt cele 4 finale pentru calificarea la Mondiale

Italia merge mai departe și joacă următoarea paertidă cu Bosnia. Foto: Profimedia
Rezultatele din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială Lista celor 4 finale ale barajului pentru Cupa Mondială (marți, ora 21:45)

În grupa României, aseară, Kosovo a produs surpriza serii, după ce a eliminat Slovacia. Italia a mers mai departe, ca și Polonia. Alături de România, acasă rămân, printre altele, echipele Ucrainei, Albaniei și Slovaciei.

Reprezentativa Kosovo a câștigat în Slovacia cu 4-3 și va juca una dintre cele patru finale pentru prezența la CM 2026 cu Turcia. Partida se va juca la 31 martie, la Priștina.

Italia a făcut și ea un pas înainte, învingând la Bergamo cu 2-0 Irlanda de Nord. Mai departe, Italia se va confrunta cu Bosnia, după ce aceasta a trecut de Țara Galilor. Meciul s-a jucat în prelungiri, apoi au avut loc lovituri de la 11m. Bosnia – Țara Galilor 4-2

Cehia a revenit fabulos împotriva Irlandei și va juca cu Danemarca pentru un loc la turneul final. Meciul Cehilor s-a terminat și el tot la 11m, 4-3. Danemarca a reușit scorul serii împotriva Macedoniei de Nord, 4-0.

Suedia a trecut și ea de Ucraina, 3-1, și va juca finala cu Polonia, care a învins la limită, 2-1 Albania.

Rezultatele din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială

• Turcia - România 1-0
• Italia - Irlanda de Nord 2-0
• Ucraina - Suedia 1-3
• Cehia - Irlanda 1-1, 4-3 d.l.d
• Danemarca - Macedonia de Nord 4-0
• Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina 1-1, 2-4 d.l.d
• Polonia - Albania 2-1
• Slovacia - Kosovo 3-4

Lista celor 4 finale ale barajului pentru Cupa Mondială (marți, ora 21:45)

• Bosnia - Italia (Zenica)
• Kosovo - Turcia (Priștina)
• Suedia - Polonia (Solna)
• Cehia - Danemarca (Praga)

 

Editor : Sebastian Eduard

